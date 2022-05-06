🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Салернитаны» + Победа «Айнтрахта». Средний кэф – 2.09!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.74 до 2.60!
«Крылья Советов» – «Динамо»
⏰ 18:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.89
- В каждом из последних 8 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.
«Интер» – «Эмполи»
⏰ 19:45
Ставка: Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.60
- В последних 4 матчах «Интер» пропускает во втором тайме.
«Бохум» – «Арминия»
⏰ 21:30
Ставка: П1 за 2.20
- «Арминия» проиграла в 8 из последних 11 матчей.
«Лилль» – «Монако»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.74
- В последних 3 выездных матчах «Монако» забивают обе команды.
«Дженоа» – «Ювентус»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.03
- В каждом из последних 4 выездных матчей «Ювентуса» было забито более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 2.09!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Jamshed Kalemulloev
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