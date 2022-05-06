Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.74 до 2.60!

⏰ 18:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.89

В каждом из последних 8 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

⏰ 19:45

Ставка: Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.60

В последних 4 матчах «Интер» пропускает во втором тайме.

⏰ 21:30

Ставка: П1 за 2.20

«Арминия» проиграла в 8 из последних 11 матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.74

В последних 3 выездных матчах «Монако» забивают обе команды.

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.03

В каждом из последних 4 выездных матчей «Ювентуса» было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.09!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!