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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Салернитаны» + Победа «Айнтрахта». Средний кэф – 2.09!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.74 до 2.60!

«Крылья Советов» – «Динамо»

18:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.89

  • В каждом из последних 8 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

«Интер» – «Эмполи»

19:45

Ставка: Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.60

  • В последних 4 матчах «Интер» пропускает во втором тайме.

«Бохум» – «Арминия»

21:30

Ставка: П1 за 2.20

  • «Арминия» проиграла в 8 из последних 11 матчей.

«Лилль» – «Монако»

22:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.74

  • В последних 3 выездных матчах «Монако» забивают обе команды.

«Дженоа» – «Ювентус»

22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.03

  • В каждом из последних 4 выездных матчей «Ювентуса» было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.09!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Jamshed Kalemulloev
46.4% WR-1.94% ROI
Крылья Советов : Динамо Москва
ОЗ Да Кф 1.92
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