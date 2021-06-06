4 тренда на сегодня: сухая победа Англии + ИТБ Дании. Кэфы от 1.70 до 2.62!
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Уже через 5 дней стартует Евро-2020! А пока что европейские сборные готовятся к турниру, играя в товарищеских матчах.
Мы приготовили для вас тренды к главным событиям дня!
🚀 Кэфы от 1.70 до 2.62!
Англия – Румыния
🕒 19:00
Ставка: П1 + Обе забьют (нет) за 1.77
- У сборной Англии эта ставка заходила в 3-х из 4-х последних матчей.
Нидерланды – Грузия
🕒 19:00
Ставка: ТБ (3,5) за 2.62
- У сборной Нидерландов такая ставка заходила в 3-х из 4-х последних матчей.
Дания – Босния и Герцеговина
🕒 19:00
Ставка: ИТБ1 (1,5) за 1.70
- Сборная Дании забивала больше одного мяча в 6-ти из 8-ми последних игр.
Бельгия – Хорватия
🕒 21:45
Ставка: Обе забьют (да) за 1.87
- Ставка заходила в 4-х из 5-ти последних матчей сборной Бельгии.
🔥 Средний кэф – 1.99!
Зайдут ли тренды? Пишите в комментариях!
Комментарии
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Илья Воеводин
51.7% WR-8.99% ROI
Валера Мороз
43.1% WR-8.76% ROI
Дана Каримова
53.5% WR-1.72% ROI
Sayyar
53.3% WR-2.73% ROI
StavkaIgra
58.5% WR-4.2% ROI
StavkaIgra
58.5% WR-4.2% ROI