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Уже через 5 дней стартует Евро-2020! А пока что европейские сборные готовятся к турниру, играя в товарищеских матчах.

Мы приготовили для вас тренды к главным событиям дня!

🚀 Кэфы от 1.70 до 2.62!

🕒 19:00

Ставка: П1 + Обе забьют (нет) за 1.77

У сборной Англии эта ставка заходила в 3-х из 4-х последних матчей.

🕒 19:00

Ставка: ТБ (3,5) за 2.62

У сборной Нидерландов такая ставка заходила в 3-х из 4-х последних матчей.

🕒 19:00

Ставка: ИТБ1 (1,5) за 1.70

Сборная Дании забивала больше одного мяча в 6-ти из 8-ми последних игр.

🕒 21:45

Ставка: Обе забьют (да) за 1.87

Ставка заходила в 4-х из 5-ти последних матчей сборной Бельгии.

🔥 Средний кэф – 1.99!

Зайдут ли тренды? Пишите в комментариях!



