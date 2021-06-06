Betting Insider

4 тренда на сегодня: сухая победа Англии + ИТБ Дании. Кэфы от 1.70 до 2.62!

автор Юрий Еремичев

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Уже через 5 дней стартует Евро-2020! А пока что европейские сборные готовятся к турниру, играя в товарищеских матчах.

Мы приготовили для вас тренды к главным событиям дня!

🚀 Кэфы от 1.70 до 2.62!

Англия – Румыния

🕒 19:00

Ставка: П1 + Обе забьют (нет) за 1.77

  •  У сборной Англии эта ставка заходила в 3-х из 4-х последних матчей.

Нидерланды – Грузия

🕒 19:00

Ставка: ТБ (3,5) за 2.62

  •  У сборной Нидерландов такая ставка заходила в 3-х из 4-х последних матчей.

Дания – Босния и Герцеговина

🕒 19:00

Ставка: ИТБ1 (1,5) за 1.70

  •  Сборная Дании забивала больше одного мяча в 6-ти из 8-ми последних игр.

Бельгия – Хорватия

🕒 21:45

Ставка: Обе забьют (да) за 1.87

  • Ставка заходила в 4-х из 5-ти последних матчей сборной Бельгии.

🔥 Средний кэф – 1.99!

Зайдут ли тренды? Пишите в комментариях!


Комментарии
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Илья Воеводин
51.7% WR-8.99% ROI
Нет
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Валера Мороз
43.1% WR-8.76% ROI
супер
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Дана Каримова
53.5% WR-1.72% ROI
Наверно , Англия победа , или ничья .
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Sayyar
53.3% WR-2.73% ROI
Нидерланд - Грузия тм 3.5.
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StavkaIgra
58.5% WR-4.2% ROI
Ну по по-моему личному мнению брать Англию с ОЗ-нет, конечно, логично) Но вдруг какой-нибудь шальной залетит?)
Может надёжнее взять П1+ТБ1.5-Да или Англия забьёт в обоих таймах?)
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StavkaIgra
58.5% WR-4.2% ROI
Бельгия с Хорватией, да, вполне могут обменяться голами и пробить тотал. 
Дания при нормальной игре, да,вполне думаю может заколотить парочку голешников)
 По поводу ТБ на игру Голландии думаю лучше таки уменьшить порцию тотала)
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