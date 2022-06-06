🔥 5 трендов на сегодня: победа Беларуси + голы в Австрии. Средний кэф – 2.42!
Начинаем неделю вместе с трендами и фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.78 до 2.86!
Латвия – Лихтенштейн
⏰ 19:00
Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.86
- Латвия не забивала больше 1 гола в 15 из 17 последних официальных домашних матчей.
Беларусь — Азербайджан
⏰ 21:45
Ставка: П1 за 2.85
- Азербайджан проиграл в 5 матчах кряду.
Словакия — Казахстан
⏰ 21:45
Ставка: Второй тайм: ТБ (1,5) за 2.12
- Больше одного гола было забито в 4 из 5 последних домашних матчей словаков в Лиге Наций.
Исландия — Албания
⏰ 21:45
Ставка: ТБ (2,5) за 2.53
- Как минимум 3 гола забивалось в 6 из 8 последних официальных домашних матчей Исландии.
Австрия — Дания
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (да) за 1.78
- Обе команды забивали в 8 из 10 последних официальных домашних матчей Австрии.
💥 Средний кэф – 2.42!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.