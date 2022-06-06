Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.78 до 2.86!

⏰ 19:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.86

Латвия не забивала больше 1 гола в 15 из 17 последних официальных домашних матчей.

⏰ 21:45

Ставка: П1 за 2.85

Азербайджан проиграл в 5 матчах кряду.

⏰ 21:45

Ставка: Второй тайм: ТБ (1,5) за 2.12

Больше одного гола было забито в 4 из 5 последних домашних матчей словаков в Лиге Наций.

⏰ 21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.53

Как минимум 3 гола забивалось в 6 из 8 последних официальных домашних матчей Исландии.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.78

Обе команды забивали в 8 из 10 последних официальных домашних матчей Австрии.

💥 Средний кэф – 2.42!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!