🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в Казахстане + ИТ «Дюделанжа». Средний кэф – 1.99!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.71 до 2.45!
«Тобол» – «Ференцварош»
⏰ 17:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.71
- Обе команды забивали в 11 из 13 последних выездных матчей «Ференцварош» в ЛЧ.
«ХИК» – «РФШ»
⏰ 19:00
Ставка: Х2 за 1.96
- «ХИК» не выигрывает на протяжении 6 матчей.
«Дюделанж» – «Тирана»
⏰ 20:30
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.45
- «Дюделанж» забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.
«Марибор» – «Шахтер» Солигорск
⏰ 21:15
Ставка: ОЗ: Да за 1.87
- В последних 5 матчах «Марибора» забивают обе команды.
«Слован» Братислава – «Динамо» Батуми
⏰ 21:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.97
- В последних 4 матчах «Динамо» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 1.99!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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