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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в Казахстане + ИТ «Дюделанжа». Средний кэф – 1.99!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.71 до 2.45!

«Тобол» – «Ференцварош»

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.71

  • Обе команды забивали в 11 из 13 последних выездных матчей «Ференцварош» в ЛЧ.

«ХИК» – «РФШ»

⏰ 19:00

Ставка: Х2 за 1.96

  • «ХИК» не выигрывает на протяжении 6 матчей.

«Дюделанж» – «Тирана»

⏰ 20:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.45

  • «Дюделанж» забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.

«Марибор» – «Шахтер» Солигорск

⏰ 21:15

Ставка: ОЗ: Да за 1.87

  • В последних 5 матчах «Марибора» забивают обе команды.

«Слован» Братислава – «Динамо» Батуми

⏰ 21:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.97

  • В последних 4 матчах «Динамо» забивают обе команды. 

💥 Средний кэф – 1.99!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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