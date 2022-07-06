Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.71 до 2.45!

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.71

Обе команды забивали в 11 из 13 последних выездных матчей «Ференцварош» в ЛЧ.

⏰ 19:00

Ставка: Х2 за 1.96

«ХИК» не выигрывает на протяжении 6 матчей.

⏰ 20:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.45

«Дюделанж» забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.

⏰ 21:15

Ставка: ОЗ: Да за 1.87

В последних 5 матчах «Марибора» забивают обе команды.

⏰ 21:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.97

В последних 4 матчах «Динамо» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 1.99!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!