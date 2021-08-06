🔥 5 трендов на сегодня: «Ф1 (-1)» в матче «Монако» – «Нант» + ИТ1Б (2) «Спортинга». Средний кэф – 1.73!
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Новый тур РПЛ стартует уже сегодня! Также мы увидим игры «Монако», «Борнмута» и «Спортинга», которые открывают сезон в своих национальных чемпионатах.
Мы собрали тренды к пяти главным матчам этого дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.53 до 2.01!
«Уфа» – «Локомотив»
⏰ 17:00
Ставка: Ф2 (0) за 1.53
- «Локо» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Уфы».
«Динамо» Дрезден – «Падерборн»
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (да) за 1.62
- Ставка «Обе забьют (да)» проходила в 4 из 5 последних очных матчей.
«Борнмут» – «Вест Бромвич»
⏰ 21:45
Ставка: ТБ (2,5) за 2.01
- В 5 последних играх «Борнмута» заходил ТБ (2,5).
«Монако» – «Нант»
⏰ 22:00
Ставка: Ф1 (-1) за 1.70
- «Монако» побеждает 6 очных матчей подряд.
«Спортинг» – «Визела»
⏰ 22:15
Ставка: ИТ1Б (2) за 1.81
- В последних 5 играх «Спортинг» забивает в среднем 3,00 гола за матч.
💥 Средний кэф – 1.73!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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⚽️Татьяна Васильевна⚽️
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