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Новый тур РПЛ стартует уже сегодня! Также мы увидим игры «Монако», «Борнмута» и «Спортинга», которые открывают сезон в своих национальных чемпионатах.

Мы собрали тренды к пяти главным матчам этого дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.53 до 2.01!

⏰ 17:00

Ставка: Ф2 (0) за 1.53

«Локо» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Уфы».

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.62

Ставка «Обе забьют (да)» проходила в 4 из 5 последних очных матчей.

⏰ 21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.01

В 5 последних играх «Борнмута» заходил ТБ (2,5).

⏰ 22:00

Ставка: Ф1 (-1) за 1.70

«Монако» побеждает 6 очных матчей подряд.

⏰ 22:15

Ставка: ИТ1Б (2) за 1.81

В последних 5 играх «Спортинг» забивает в среднем 3,00 гола за матч.

💥 Средний кэф – 1.73!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!