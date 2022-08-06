🔥 5 трендов на сегодня: голы ЦСКА + ничья в матче «Хоффенхайма». Средний кэф – 2.43!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.83 до 3.78!
«Боруссия» М – «Хоффенхайм»
⏰ 16:30
Ставка: Х за 3.78
- Ничья зафиксирован в 3 из 5 последних матчей «Боруссии» М.
«Тоттенхэм» – «Саутгемптон»
⏰ 17:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.92
- Ставка сыграла в 6 очных матчах команд кряду.
«Лидс» – «Вулверхэмптон»
⏰ 17:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.83
- «Низ» заходит в 3 из 5 последних личных встреч команд.
ЦСКА – «Факел»
⏰ 17:30
Ставка: ИТ1Б (2) за 1.97
- В последних 5 играх ЦСКА забивает в среднем по 1,80 гола за матч.
«Страсбур» – «Монако»
⏰ 18:00
Ставка: П1 за 2.69
- «Страсбур» побеждает в 3 из 5 последних очных матчей на своем поле в Лиге 1.
💥 Средний кэф – 2.43!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Роман Дудченко
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