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🔥 5 трендов на сегодня: голы ЦСКА + ничья в матче «Хоффенхайма». Средний кэф – 2.43!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.83 до 3.78!

«Боруссия» М – «Хоффенхайм»

⏰ 16:30

Ставка: Х за 3.78

  • Ничья зафиксирован в 3 из 5 последних матчей «Боруссии» М.

«Тоттенхэм» – «Саутгемптон»

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.92

  • Ставка сыграла в 6 очных матчах команд кряду. 

«Лидс» – «Вулверхэмптон»

⏰ 17:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.83

  • «Низ» заходит в 3 из 5 последних личных встреч команд. 

ЦСКА – «Факел»

⏰ 17:30

Ставка: ИТ1Б (2) за 1.97

  • В последних 5 играх ЦСКА забивает в среднем по 1,80 гола за матч.

«Страсбур» – «Монако»

⏰ 18:00

Ставка: П1 за 2.69

  • «Страсбур» побеждает в 3 из 5 последних очных матчей на своем поле в Лиге 1. 

💥 Средний кэф – 2.43!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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