Сборные взяли небольшую паузу, теперь мы снова снова на национальные чемпионаты! Ловите тренды к главным матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.72 до 3.44!

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

В каждом из последних 5 домашних матчей «Эстера» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.81

В каждом из последних 4 матчей «Виктории» было забито более 2 мячей.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.32

В последних 4 матчах «Овьедо» на выезде забивают обе команды.

⏰ 22:00

Ставка: Ничья за 3.11

«Ред Стар» сыграл вничью в 6 из последних 10 домашних матчей.

⏰ 22:00

Ставка: П2 за 3.44

«Реджана» одержала победу в 8 из последних 11 матчей.

💥 Средний кэф – 2.48!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!