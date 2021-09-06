🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ: Да» в матче «Уэска» – «Реал Овьедо» + победа «Реджаны». Средний кэф – 2.48!
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❗️ Кэфы от 1.72 до 3.44!
«Эстер» – «Вестерос»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.72
- В каждом из последних 5 домашних матчей «Эстера» было забито 2 и менее мячей.
«Оснабрюк» – «Виктория» Кельн
⏰ 20:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.81
- В каждом из последних 4 матчей «Виктории» было забито более 2 мячей.
«Уэска» – «Реал Овьедо»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ: Да за 2.32
- В последних 4 матчах «Овьедо» на выезде забивают обе команды.
«Ред Стар» – «Орлеан»
⏰ 22:00
Ставка: Ничья за 3.11
- «Ред Стар» сыграл вничью в 6 из последних 10 домашних матчей.
«Модена» – «Реджана»
⏰ 22:00
Ставка: П2 за 3.44
- «Реджана» одержала победу в 8 из последних 11 матчей.
💥 Средний кэф – 2.48!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Марат Зокоев
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