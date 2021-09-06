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🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ: Да» в матче «Уэска» – «Реал Овьедо» + победа «Реджаны». Средний кэф – 2.48!

автор Николай Караман

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Сборные взяли небольшую паузу, теперь мы снова снова на национальные чемпионаты! Ловите тренды к главным матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.72 до 3.44!

«Эстер» – «Вестерос»

20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

  • В каждом из последних 5 домашних матчей «Эстера» было забито 2 и менее мячей.

«Оснабрюк» – «Виктория» Кельн

20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.81

  • В каждом из последних 4 матчей «Виктории» было забито более 2 мячей.

«Уэска» – «Реал Овьедо»

22:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.32

  • В последних 4 матчах «Овьедо» на выезде забивают обе команды.

«Ред Стар» – «Орлеан»

22:00

Ставка: Ничья за 3.11

  • «Ред Стар» сыграл вничью в 6 из последних 10 домашних матчей.

«Модена» – «Реджана»

22:00

Ставка: П2 за 3.44

  • «Реджана» одержала победу в 8 из последних 11 матчей.

💥 Средний кэф – 2.48!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Марат Зокоев
31.1% WR-9.76% ROI
а когда итоги конкурса за август? уже 6-е число, до сих пор тишина
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