Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в Кишиневе + ТБ в матче «Лудогорца». Средний кэф – 2.37!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.81 до 3.50!

«Мальме» – «Унион»

⏰ 19:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.81

  • В каждом из последних 6 матчей «Униона» было забито 2 и менее мячей.

«Монако» – «Трабзонспор»

⏰ 19:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.50

  • «Трабзонспор» забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.

ХИК – «Лудогорец»

⏰ 19:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.00

  • В каждом из последних 5 матчей ХИКа было забито более 2 мячей.

«Шериф» – «Реал Сосьедад»

⏰ 19:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.97

  • В последних 4 матчах «Реал Сосьедада» забивают обе команды. 

«Арсенал» – «Буде-Глимт»

⏰ 22:00

Ставка: Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.55

  • В последних 4 матчах «Буде-Глимт» забивает во втором тайме.

💥 Средний кэф – 2.37!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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