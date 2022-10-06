🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в Кишиневе + ТБ в матче «Лудогорца». Средний кэф – 2.37!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.81 до 3.50!
«Мальме» – «Унион»
⏰ 19:45
Ставка: ТМ (2,5) за 1.81
- В каждом из последних 6 матчей «Униона» было забито 2 и менее мячей.
«Монако» – «Трабзонспор»
⏰ 19:45
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.50
- «Трабзонспор» забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.
ХИК – «Лудогорец»
⏰ 19:45
Ставка: ТБ (2,5) за 2.00
- В каждом из последних 5 матчей ХИКа было забито более 2 мячей.
«Шериф» – «Реал Сосьедад»
⏰ 19:45
Ставка: ОЗ: Да за 1.97
- В последних 4 матчах «Реал Сосьедада» забивают обе команды.
«Арсенал» – «Буде-Глимт»
⏰ 22:00
Ставка: Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.55
- В последних 4 матчах «Буде-Глимт» забивает во втором тайме.
💥 Средний кэф – 2.37!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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