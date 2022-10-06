Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?



😍 Кэфы от 1.81 до 3.50!

⏰ 19:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.81

В каждом из последних 6 матчей «Униона» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 19:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.50

«Трабзонспор» забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.

⏰ 19:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.00

В каждом из последних 5 матчей ХИКа было забито более 2 мячей.

⏰ 19:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.97

В последних 4 матчах «Реал Сосьедада» забивают обе команды.

⏰ 22:00

Ставка: Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.55

В последних 4 матчах «Буде-Глимт» забивает во втором тайме.

💥 Средний кэф – 2.37!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!