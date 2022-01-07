На что можно поставить в пятницу: чемпионаты Турции, Германии и Португалии!

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.47 до 4.95!

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.16

В каждом из последних 7 выездных матчей «Ени Малатьяспор» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 20:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.54

В каждом из последних 4 матчей «Хелмонд Спорт» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:30

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.65

«Спортинг» забивает более 1 мяча в 6 матчах кряду

⏰ 22:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.47

В последних 3 матчах «Боруссии» забивают обе команды.

⏰ 23:00

Ставка: Ничья за 4.95

«Бордо» сыграл вничью с «Марселем» в 6 из последних 8 домашних матчей.

💥 Средний кэф – 2.55!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!