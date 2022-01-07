🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Спортинга» + голы в матче Бундеслиги. Средний кэф – 2.55!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?
😍 Кэфы от 1.47 до 4.95!
«Трабзонспор» – «Ени Малатьяспор»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.16
- В каждом из последних 7 выездных матчей «Ени Малатьяспор» было забито 2 и менее мячей.
«Хелмонд Спорт» – «Дордрехт»
⏰ 20:45
Ставка: ТМ (2,5) за 2.54
- В каждом из последних 4 матчей «Хелмонд Спорт» было забито 2 и менее мячей.
«Санта-Клара» – «Спортинг»
⏰ 21:30
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.65
- «Спортинг» забивает более 1 мяча в 6 матчах кряду
«Бавария» – «Боруссия» М
⏰ 22:30
Ставка: ОЗ (да) за 1.47
- В последних 3 матчах «Боруссии» забивают обе команды.
«Бордо» – «Марсель»
⏰ 23:00
Ставка: Ничья за 4.95
- «Бордо» сыграл вничью с «Марселем» в 6 из последних 8 домашних матчей.
💥 Средний кэф – 2.55!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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