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🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Спортинга» + голы в матче Бундеслиги. Средний кэф – 2.55!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.47 до 4.95!

«Трабзонспор» – «Ени Малатьяспор»

20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.16

  • В каждом из последних 7 выездных матчей «Ени Малатьяспор» было забито 2 и менее мячей.

«Хелмонд Спорт» – «Дордрехт»

20:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.54

  • В каждом из последних 4 матчей «Хелмонд Спорт» было забито 2 и менее мячей.

«Санта-Клара» – «Спортинг»

21:30

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.65

  • «Спортинг» забивает более 1 мяча в 6 матчах кряду

«Бавария» – «Боруссия» М

22:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.47

  • В последних 3 матчах «Боруссии» забивают обе команды.

«Бордо» – «Марсель»

23:00

Ставка: Ничья за 4.95

  • «Бордо» сыграл вничью с «Марселем» в 6 из последних 8 домашних матчей.

💥 Средний кэф – 2.55!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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