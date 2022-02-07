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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.56 до 4.00!

⏰ 20:55

Ставка: ОЗ (да) за 2.19

Ставка заходит в 3 из 5 последних личных встречах.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.99

В 4 из 5 последних очных матчей «Тондела» не забивает «Бенфике».

⏰ 22:45

Ставка: Х2 за 1.56

«Аяччо» не проигрывает в 8 очных играх подряд.

⏰ 22:45

Ставка: П2 за 2.50

«Специя» побеждает в 4 из 5 последних матчей.

⏰ 23:00

Ставка: Х за 4.00

Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних очных играх команд.

💥 Средний кэф – 2.44!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!