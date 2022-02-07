🔥 5 трендов на сегодня: ничья в матче «Атлетика» + победа «Специи». Средний кэф – 2.44!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.56 до 4.00!
«Ботошани» – «Динамо» Бухарест
⏰ 20:55
Ставка: ОЗ (да) за 2.19
- Ставка заходит в 3 из 5 последних личных встречах.
«Тондела» – «Бенфика»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ (нет) за 1.99
- В 4 из 5 последних очных матчей «Тондела» не забивает «Бенфике».
«Париж» – «Аяччо»
⏰ 22:45
Ставка: Х2 за 1.56
- «Аяччо» не проигрывает в 8 очных играх подряд.
«Салернитана» – «Специя»
⏰ 22:45
Ставка: П2 за 2.50
- «Специя» побеждает в 4 из 5 последних матчей.
«Атлетик» – «Эспаньол»
⏰ 23:00
Ставка: Х за 4.00
- Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних очных играх команд.
💥 Средний кэф – 2.44!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дима Митя
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