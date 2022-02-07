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🔥 5 трендов на сегодня: ничья в матче «Атлетика» + победа «Специи». Средний кэф – 2.44!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.56 до 4.00!

«Ботошани» – «Динамо» Бухарест

⏰ 20:55

Ставка: ОЗ (да) за 2.19

  • Ставка заходит в 3 из 5 последних личных встречах.

«Тондела» – «Бенфика»

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.99

  • В 4 из 5 последних очных матчей «Тондела» не забивает «Бенфике». 

«Париж» – «Аяччо»

⏰ 22:45

Ставка: Х2 за 1.56

  • «Аяччо» не проигрывает в 8 очных играх подряд. 

«Салернитана» – «Специя»

⏰ 22:45

Ставка: П2 за 2.50

  • «Специя» побеждает в 4 из 5 последних матчей.

 «Атлетик» – «Эспаньол»

⏰ 23:00

Ставка: Х за 4.00

  • Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних очных играх команд. 

💥 Средний кэф – 2.44!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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