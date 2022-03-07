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🔥 5 трендов на сегодня: победа «Краснодара» + ничья «Леванте». Средний кэф – 2.36!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.61 до 4.05!

«Краснодар» – «Урал»

14:00

Ставка: П1 за 2.05

  • «Краснодар» победил «Урал» в 6 из последних 8 матчей.

«Ростов» – «Сочи»

16:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.12

  • В каждом из последних 5 домашних матчей «Ростова» было забито более 2 мячей.

«Ахмат» – «Рубин»

19:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.00

  • «Ахмат» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.

«Тоттенхэм» – «Эвертон»

23:00

Ставка: П1 за 1.61

  • «Эвертон» проиграл в 13 из последних 17 матчей.

«Атлетик» – «Леванте»

23:00

Ставка: Ничья за 4.05

  • Последние 4 матча между командами завершились вничью.

💥 Средний кэф – 2.36!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Дана Каримова
50.5% WR-4.43% ROI
Зайдут , и Рубин п2.и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья.и фора(-1.5.) Атлетик п1.и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья.и фора(-1.5.)Леванте п2.и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья.и фора(-1.5)
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