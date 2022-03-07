🔥 5 трендов на сегодня: победа «Краснодара» + ничья «Леванте». Средний кэф – 2.36!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.61 до 4.05!
«Краснодар» – «Урал»
⏰ 14:00
Ставка: П1 за 2.05
- «Краснодар» победил «Урал» в 6 из последних 8 матчей.
«Ростов» – «Сочи»
⏰ 16:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.12
- В каждом из последних 5 домашних матчей «Ростова» было забито более 2 мячей.
«Ахмат» – «Рубин»
⏰ 19:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.00
- «Ахмат» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.
«Тоттенхэм» – «Эвертон»
⏰ 23:00
Ставка: П1 за 1.61
- «Эвертон» проиграл в 13 из последних 17 матчей.
«Атлетик» – «Леванте»
⏰ 23:00
Ставка: Ничья за 4.05
- Последние 4 матча между командами завершились вничью.
💥 Средний кэф – 2.36!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дана Каримова
50.5% WR-4.43% ROI