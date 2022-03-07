Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.61 до 4.05!

⏰ 14:00

Ставка: П1 за 2.05

«Краснодар» победил «Урал» в 6 из последних 8 матчей.

⏰ 16:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.12

В каждом из последних 5 домашних матчей «Ростова» было забито более 2 мячей.

⏰ 19:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.00

«Ахмат» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.

⏰ 23:00

Ставка: П1 за 1.61

«Эвертон» проиграл в 13 из последних 17 матчей.

⏰ 23:00

Ставка: Ничья за 4.05

Последние 4 матча между командами завершились вничью.

💥 Средний кэф – 2.36!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!