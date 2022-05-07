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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.60 до 3.45!

⏰ 16:30

Ставка: 1Х за 1.60

«Ахмат» не выигрывает в 5 гостевых матчах кряду.

⏰ 16:30

Ставка: Ф2 (1) за 3.36

Ставка сыграла в 7 последних играх «Химок» в РПЛ.

⏰ 17:15

Ставка: ИТ2Б (1) за 3.45

В последних 5 играх «Атлетик» пропускает в среднем по 1,20 гола за матч.

⏰ 19:30

Ставка: П2 за 2.65

«МЮ» побеждает в 7 последних очных матчах.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.77

Ставка заходит в 5 последних играх «Лацио».

💥 Средний кэф – 2.56!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!