🔥 5 трендов на сегодня: победа «МЮ» + голы «Валенсии». Средний кэф – 2.56!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.60 до 3.45!
«Нижний Новгород» – «Ахмат»
⏰ 16:30
Ставка: 1Х за 1.60
- «Ахмат» не выигрывает в 5 гостевых матчах кряду.
«Зенит» – «Химки»
⏰ 16:30
Ставка: Ф2 (1) за 3.36
- Ставка сыграла в 7 последних играх «Химок» в РПЛ.
«Атлетик» – «Валенсия»
⏰ 17:15
Ставка: ИТ2Б (1) за 3.45
- В последних 5 играх «Атлетик» пропускает в среднем по 1,20 гола за матч.
«Брайтон» – «МЮ»
⏰ 19:30
Ставка: П2 за 2.65
- «МЮ» побеждает в 7 последних очных матчах.
«Лацио» – «Сампдория»
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (да) за 1.77
- Ставка заходит в 5 последних играх «Лацио».
💥 Средний кэф – 2.56!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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