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🔥 5 трендов на сегодня: победа «МЮ» + голы «Валенсии». Средний кэф – 2.56!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.60 до 3.45!

«Нижний Новгород» – «Ахмат»

⏰ 16:30

Ставка: 1Х за 1.60

  • «Ахмат» не выигрывает в 5 гостевых матчах кряду. 

«Зенит» – «Химки»

⏰ 16:30

Ставка: Ф2 (1) за 3.36

  • Ставка сыграла в 7 последних играх «Химок» в РПЛ. 

«Атлетик» – «Валенсия»

17:15

Ставка: ИТ2Б (1) за 3.45

  • В последних 5 играх «Атлетик» пропускает в среднем по 1,20 гола за матч.

«Брайтон» – «МЮ»

⏰ 19:30

Ставка: П2 за 2.65

  • «МЮ» побеждает в 7 последних очных матчах. 

«Лацио» – «Сампдория»

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.77

  • Ставка заходит в 5 последних играх «Лацио».

💥 Средний кэф – 2.56!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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