4 тренда на сегодня: «низ» у сборной Украины + ИТМ Германии. Средний кэф – 2.18!
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Сегодня пройдут товарищеские матчи сборных. В них команды будут готовиться к Евро-2020, который стартует через 4 дня!
Мы приготовили для вас тренды к главным событиям дня!
🚀 Кэфы от 2.00 до 2.51!
Украина – Кипр
🕒 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.00
- У сборной Украины такая ставка заходит 5 матчей подряд.
Германия – Латвия
🕒 19:00
Ставка: ИТМ1 (3,5) 2.51
- Сборная Германии в последних 10 матчах не смогла забить больше трех мячей за игру.
Фарерские острова – Лихтенштейн
🕒 19:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.07
- Ставка заходила в трех последних матчах сборной Лихтенштейна.
Андорра – Гибралтар
🕒 19:00
Ставка: П1 за 2.13
- Сборная Гибралтара проиграла каждый из 4-х последних матчей.
🔥 Средний кэф – 2.18!
Зайдут ли тренды? Напиши свое мнение в комментариях!
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