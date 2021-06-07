Сегодня пройдут товарищеские матчи сборных. В них команды будут готовиться к Евро-2020, который стартует через 4 дня!

Мы приготовили для вас тренды к главным событиям дня!

🚀 Кэфы от 2.00 до 2.51!

🕒 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.00

У сборной Украины такая ставка заходит 5 матчей подряд.

🕒 19:00

Ставка: ИТМ1 (3,5) 2.51

Сборная Германии в последних 10 матчах не смогла забить больше трех мячей за игру.

🕒 19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.07

Ставка заходила в трех последних матчах сборной Лихтенштейна.

🕒 19:00

Ставка: П1 за 2.13

Сборная Гибралтара проиграла каждый из 4-х последних матчей.

🔥 Средний кэф – 2.18!

Зайдут ли тренды? Напиши свое мнение в комментариях!