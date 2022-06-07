🔥 5 трендов на сегодня: ИТ Венгрии + ОЗ в матче Турции. Средний кэф – 1.99!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.63 до 2.34!
ОАЭ — Австралия
⏰ 21:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.63
- В каждом из последних 4 матчей ОАЭ было забито 2 и менее мячей.
Литва — Турция
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (да) за 2.34
- В последних 4 выездных матчах Турции забивают обе команды.
Фарерские о-ва — Люксембург
⏰ 21:45
Ставка: П2 за 2.06
- Фарерские о-ва проиграли в 5 матчах кряду.
Босния и Герцеговина — Румыния
⏰ 21:45
Ставка: ТМ (2,5) за 1.72
- В каждом из последних 4 матчей Румынии было забито 2 и менее мячей.
Италия — Венгрия
⏰ 21:45
Ставка: ИТ2Б (0,5) за 2.20
- Венгрия забивала в 7 из 9 последних официальных выездных матчей.
💥 Средний кэф – 1.99!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Валера Мороз1
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