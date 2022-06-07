Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.63 до 2.34!

⏰ 21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.63

В каждом из последних 4 матчей ОАЭ было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 2.34

В последних 4 выездных матчах Турции забивают обе команды.

⏰ 21:45

Ставка: П2 за 2.06

Фарерские о-ва проиграли в 5 матчах кряду.

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

В каждом из последних 4 матчей Румынии было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ2Б (0,5) за 2.20

Венгрия забивала в 7 из 9 последних официальных выездных матчей.

💥 Средний кэф – 1.99!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!