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🔥 5 трендов на сегодня: ИТ Венгрии + ОЗ в матче Турции. Средний кэф – 1.99!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.63 до 2.34!

ОАЭ — Австралия

21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.63

  • В каждом из последних 4 матчей ОАЭ было забито 2 и менее мячей.

Литва — Турция

21:45

Ставка: ОЗ (да) за 2.34

  • В последних 4 выездных матчах Турции забивают обе команды.

Фарерские о-ва — Люксембург

21:45

Ставка: П2 за 2.06

  • Фарерские о-ва проиграли в 5 матчах кряду.

Босния и Герцеговина — Румыния

21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

  • В каждом из последних 4 матчей Румынии было забито 2 и менее мячей.

Италия — Венгрия

21:45

Ставка: ИТ2Б (0,5) за 2.20

  • Венгрия забивала в 7 из 9 последних официальных выездных матчей.

💥 Средний кэф – 1.99!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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Валера Мороз1
50.7% WR-2.09% ROI
ноль
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