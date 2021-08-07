Начинаются выходные! Это значит, что нас снова ждет целая россыпь матчей в национальных чемпионатах! Кроме того, вчера стартовала Лига 1, а сегодня будет разыгран Суперкубок Англии!

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.44 до 2.27!

⏰ 17:00

Ставка: ТБ (3,5) за 2.27

Как минимум 4 гола забивалось в 8 из 9 последних домашних матчей «Зенита» в РПЛ.

⏰ 18:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.65

Обе команды забивали в 7 из 8 последних личных встреч в Лиге 1.

⏰ 19:15

Ставка: Ф1 (1,5) за 1.62

Ставка сыграла в 5 из 7 предыдущих очных противостояний в АПЛ и Кубке Лиги.

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.10

Обе команды забивали в 5 из 6 последних выездных матчей «Нижнего Новгорода» в РПЛ и ФНЛ.

⏰ 22:00

Ставка: Первый тайм: ИТ2М (1,5) за 1.44

«ПСЖ» не забивал больше 1 гола в первом тайме в 10 из 11 предыдущих очных матчей в Лиге 1.

💥 Средний кэф – 1.70!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!