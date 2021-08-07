🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ: Да» в матче «Спартак» – «Нижний Новгород» + фора «Лестера». Средний кэф – 1.70!
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Начинаются выходные! Это значит, что нас снова ждет целая россыпь матчей в национальных чемпионатах! Кроме того, вчера стартовала Лига 1, а сегодня будет разыгран Суперкубок Англии!
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.44 до 2.27!
«Зенит» – «Краснодар»
⏰ 17:00
Ставка: ТБ (3,5) за 2.27
- Как минимум 4 гола забивалось в 8 из 9 последних домашних матчей «Зенита» в РПЛ.
«Лион» – «Брест»
⏰ 18:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.65
- Обе команды забивали в 7 из 8 последних личных встреч в Лиге 1.
«Лестер» – «Ман Сити»
⏰ 19:15
Ставка: Ф1 (1,5) за 1.62
- Ставка сыграла в 5 из 7 предыдущих очных противостояний в АПЛ и Кубке Лиги.
«Спартак» – «Нижний Новгород»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ: Да за 2.10
- Обе команды забивали в 5 из 6 последних выездных матчей «Нижнего Новгорода» в РПЛ и ФНЛ.
«Труа» – «ПСЖ»
⏰ 22:00
Ставка: Первый тайм: ИТ2М (1,5) за 1.44
- «ПСЖ» не забивал больше 1 гола в первом тайме в 10 из 11 предыдущих очных матчей в Лиге 1.
💥 Средний кэф – 1.70!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
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misergei66
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