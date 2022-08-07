Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.78 до 2.70!

⏰ 16:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.81

В каждом из последних 4 матчей «Брентфорда» было забито более 2 мячей.

⏰ 16:30

Ставка: ИТ1М (0,5) за 2.70

«Штутгарт» не забивает «Лейпцигу» в 4 матчах кряду.

⏰ 17:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.65

В последних 3 выездных матчах «Динамо» забивают обе команды.

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 1.78

«Ростов» одержал победу в 5 последних домашних матчах.

⏰ 20:00

Ставка: Х2 за 2.49

«Сочи» не выигрывает у «Пари НН» на протяжении 6 матчей.

💥 Средний кэф – 2.07!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!