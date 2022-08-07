🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Динамо» + Непроигрыш «Пари НН». Средний кэф – 2.71!
Готов к воскресенью? Тогда используй фрибет 2500 рублей на любой матч уже сейчас!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.78 до 2.70!
«Лестер» – «Брентфорд»
⏰ 16:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.81
- В каждом из последних 4 матчей «Брентфорда» было забито более 2 мячей.
«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»
⏰ 16:30
Ставка: ИТ1М (0,5) за 2.70
- «Штутгарт» не забивает «Лейпцигу» в 4 матчах кряду.
«Крылья Советов» – «Динамо»
⏰ 17:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.65
- В последних 3 выездных матчах «Динамо» забивают обе команды.
«Ростов» – «Оренбург»
⏰ 20:00
Ставка: П1 за 1.78
- «Ростов» одержал победу в 5 последних домашних матчах.
«Сочи» – «Пари НН»
⏰ 20:00
Ставка: Х2 за 2.49
- «Сочи» не выигрывает у «Пари НН» на протяжении 6 матчей.
💥 Средний кэф – 2.07!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.