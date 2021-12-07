Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: «верх» в матче «Боруссии» + 1Х «Порту». Средний кэф – 1.87!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.54 до 2.19!

«РБ Лейпциг» – «Ман Сити»

⏰ 20:30

Ставка: П2 за 1.99

  • «Ман Сити» побеждает 7 матчей подряд.

«ПСЖ» – «Брюгге»

⏰ 20:45

Ставка: Обе забьют (да) за 1.72

  • «ПСЖ» пропускает в 4 из 5 последних матчей.

«Боруссия» Д – «Бешикташ»

⏰ 23:00

Ставка: ТБ (3,5) за 1.93 

  • Эта ставка проходила в 3 последних матчах «Боруссии». 

«Порту» – «Атлетико»

⏰ 23:00

Ставка: 1Х за 1.54

  • «Порту» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. 

«Аякс» – «Спортинг»

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (нет) за 2.19

  • «Аякс» не пропускает в 8 из 10 последних игр.  

💥 Средний кэф – 1.87!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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Олег Юрьевич8
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