🔥 5 трендов на сегодня: «верх» в матче «Боруссии» + 1Х «Порту». Средний кэф – 1.87!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.54 до 2.19!
«РБ Лейпциг» – «Ман Сити»
⏰ 20:30
Ставка: П2 за 1.99
- «Ман Сити» побеждает 7 матчей подряд.
«ПСЖ» – «Брюгге»
⏰ 20:45
Ставка: Обе забьют (да) за 1.72
- «ПСЖ» пропускает в 4 из 5 последних матчей.
«Боруссия» Д – «Бешикташ»
⏰ 23:00
Ставка: ТБ (3,5) за 1.93
- Эта ставка проходила в 3 последних матчах «Боруссии».
«Порту» – «Атлетико»
⏰ 23:00
Ставка: 1Х за 1.54
- «Порту» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
«Аякс» – «Спортинг»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ (нет) за 2.19
- «Аякс» не пропускает в 8 из 10 последних игр.
💥 Средний кэф – 1.87!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Олег Юрьевич8
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