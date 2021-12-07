Еврокубки вернулись! На что можно поставить в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.54 до 2.19!

⏰ 20:30

Ставка: П2 за 1.99

«Ман Сити» побеждает 7 матчей подряд.

⏰ 20:45

Ставка: Обе забьют (да) за 1.72

«ПСЖ» пропускает в 4 из 5 последних матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ТБ (3,5) за 1.93

Эта ставка проходила в 3 последних матчах «Боруссии».

⏰ 23:00

Ставка: 1Х за 1.54

«Порту» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (нет) за 2.19

«Аякс» не пропускает в 8 из 10 последних игр.

💥 Средний кэф – 1.87!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!