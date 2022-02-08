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🔥 5 трендов на сегодня: голы в матче «Вест Хэма» + Ничья в Кубке Италии. Средний кэф – 2.55!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.78 до 4.30!

«Карлсруэ» – «Зандхаузен»

20:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.78

  • В каждом из последних 6 матчей «Карлсруэ» было забито более 2 мячей.

«Вест Хэм» – «Уотфорд»

22:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.87

  • В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.

«Фулхэм» – «Миллуолл»

22:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.17

  • В каждом из последних 4 матчей «Миллуолла» было забито 2 и менее мячей.

«Ньюкасл» – «Эвертон»

22:45

Ставка: П1 за 2.62

  • «Эвертон» проиграл в 10 из последних 13 матчей.

«Интер» – «Рома»

23:00

Ставка: Ничья за 4.30

  • Ставка сыграла в 6 из последних 8 очных матчей.

💥 Средний кэф – 2.55!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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