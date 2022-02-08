🔥 5 трендов на сегодня: голы в матче «Вест Хэма» + Ничья в Кубке Италии. Средний кэф – 2.55!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.78 до 4.30!
«Карлсруэ» – «Зандхаузен»
⏰ 20:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.78
- В каждом из последних 6 матчей «Карлсруэ» было забито более 2 мячей.
«Вест Хэм» – «Уотфорд»
⏰ 22:45
Ставка: ОЗ: Да за 1.87
- В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.
«Фулхэм» – «Миллуолл»
⏰ 22:45
Ставка: ТМ (2,5) за 2.17
- В каждом из последних 4 матчей «Миллуолла» было забито 2 и менее мячей.
«Ньюкасл» – «Эвертон»
⏰ 22:45
Ставка: П1 за 2.62
- «Эвертон» проиграл в 10 из последних 13 матчей.
«Интер» – «Рома»
⏰ 23:00
Ставка: Ничья за 4.30
- Ставка сыграла в 6 из последних 8 очных матчей.
💥 Средний кэф – 2.55!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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