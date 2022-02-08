Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.78 до 4.30!

⏰ 20:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.78

В каждом из последних 6 матчей «Карлсруэ» было забито более 2 мячей.

⏰ 22:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.87

В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.

⏰ 22:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.17

В каждом из последних 4 матчей «Миллуолла» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 22:45

Ставка: П1 за 2.62

«Эвертон» проиграл в 10 из последних 13 матчей.

⏰ 23:00

Ставка: Ничья за 4.30

Ставка сыграла в 6 из последних 8 очных матчей.

💥 Средний кэф – 2.55!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!