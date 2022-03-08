🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в ЛЧ + «верх» в Чемпионшипе. Средний кэф – 1.83!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.61 до 2.08!
«Шеффилд Юнайтед» – «Мидлсбро»
⏰ 22:45
Ставка: ТБ (2,5) за 2.08
- В каждом из последних 6 матчей «Мидлсбро» было забито более 2 мячей.
«Ковентри» – «Лутон»
⏰ 22:45
Ставка: Х2 за 1.72
- «Ковентри» не выигрывает у «Лутона» на протяжении 6 матчей.
«Болтон» – «Моркэм»
⏰ 23:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.05
- В каждом из последних 4 матчей «Моркэма» было забито 2 и менее мячей.
«Бавария» – «Зальцбург»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.72
- В последних 4 матчах на поле «Баварии» забивают обе команды.
«Ливерпуль» – «Интер»
⏰ 23:00
Ставка: П1 за 1.61
- «Ливерпуль» победил в 14 из последних 16 домашних матчей.
💥 Средний кэф – 1.83!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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