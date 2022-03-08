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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в ЛЧ + «верх» в Чемпионшипе. Средний кэф – 1.83!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.61 до 2.08!

«Шеффилд Юнайтед» – «Мидлсбро»

22:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.08

  • В каждом из последних 6 матчей «Мидлсбро» было забито более 2 мячей.

«Ковентри» – «Лутон»

22:45

Ставка: Х2 за 1.72

  • «Ковентри» не выигрывает у «Лутона» на протяжении 6 матчей.

«Болтон» – «Моркэм»

23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.05

  • В каждом из последних 4 матчей «Моркэма» было забито 2 и менее мячей.

«Бавария» – «Зальцбург»

23:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.72

  • В последних 4 матчах на поле «Баварии» забивают обе команды.

«Ливерпуль» – «Интер»

23:00

Ставка: П1 за 1.61

  • «Ливерпуль» победил в 14 из последних 16 домашних матчей.

💥 Средний кэф – 1.83!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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