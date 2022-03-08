Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.61 до 2.08!

⏰ 22:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.08

В каждом из последних 6 матчей «Мидлсбро» было забито более 2 мячей.

⏰ 22:45

Ставка: Х2 за 1.72

«Ковентри» не выигрывает у «Лутона» на протяжении 6 матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.05

В каждом из последних 4 матчей «Моркэма» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.72

В последних 4 матчах на поле «Баварии» забивают обе команды.

⏰ 23:00

Ставка: П1 за 1.61

«Ливерпуль» победил в 14 из последних 16 домашних матчей.

💥 Средний кэф – 1.83!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!