🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Ньюкасла» + ничья «Севильи». Средний кэф – 2.33!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.47 до 4.45!
«Газиантеп» – «Трабзонспор»
⏰ 20:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.88
- Ставка сыграла в 5 последних матчах «Газиантепа».
«Штутгарт» – «Боруссия» Д
⏰ 21:30
Ставка: П2 за 1.85
- «Штутгарт» проиграл «Боруссии» в 11 из 14 последних матчей.
«Севилья» – «Гранада»
⏰ 22:00
Ставка: Х за 4.45
- «Севилья» сыграла вничью в 7 из 10 последних матчей.
«Ньюкасл» – «Вулверхэмптон»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.00
- Обмен голами был в 7 последних очных матчах.
«Лорьян» – «Сент-Этьен»
⏰ 22:00
Ставка: ИТ2Б (0,5) за 1.47
- «Сент-Этьен» забивает «Лорьяну» в 7 последних матчах.
💥 Средний кэф – 2.33!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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