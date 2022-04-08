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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Ньюкасла» + ничья «Севильи». Средний кэф – 2.33!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.47 до 4.45!

«Газиантеп» – «Трабзонспор»

20:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.88

  • Ставка сыграла в 5 последних матчах «Газиантепа».

«Штутгарт» – «Боруссия» Д

21:30

Ставка: П2 за 1.85

  • «Штутгарт» проиграл «Боруссии» в 11 из 14 последних матчей.

«Севилья» – «Гранада»

22:00

Ставка: Х за 4.45

  • «Севилья» сыграла вничью в 7 из 10 последних матчей.

«Ньюкасл» – «Вулверхэмптон»

22:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.00

  • Обмен голами был в 7 последних очных матчах.

«Лорьян» – «Сент-Этьен»

22:00

Ставка: ИТ2Б (0,5) за 1.47

  • «Сент-Этьен» забивает «Лорьяну» в 7 последних матчах.

💥 Средний кэф – 2.33!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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