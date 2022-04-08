Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.47 до 4.45!

⏰ 20:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.88

Ставка сыграла в 5 последних матчах «Газиантепа».

⏰ 21:30

Ставка: П2 за 1.85

«Штутгарт» проиграл «Боруссии» в 11 из 14 последних матчей.

⏰ 22:00

Ставка: Х за 4.45

«Севилья» сыграла вничью в 7 из 10 последних матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.00

Обмен голами был в 7 последних очных матчах.

⏰ 22:00

Ставка: ИТ2Б (0,5) за 1.47

«Сент-Этьен» забивает «Лорьяну» в 7 последних матчах.

💥 Средний кэф – 2.33!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!