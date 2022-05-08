Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.94 до 3.54!

⏰ 16:00

Ставка: Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.60

В последних 6 матчах «Арсенал» пропускает в первом тайме.

⏰ 16:00

Ставка: П1 за 2.66

«Эвертон» проиграл в 18 из последних 26 матчей.

⏰ 18:30

Ставка: ТМ (2,5) за 3.54

В каждом из последних 5 матчей «Штутгарта» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 19:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.94

«Локомотив» забивает более 1 мяча «Рубину» в 4 матчах кряду.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ: Да за 2.07

В последних 3 матчах на поле «ПСЖ» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.56!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!