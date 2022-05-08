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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «ПСЖ» + Победа «Лестера». Средний кэф – 2.56!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.94 до 3.54!

«Арсенал» – «Лидс»

16:00

Ставка: Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.60

  • В последних 6 матчах «Арсенал» пропускает в первом тайме.

«Лестер» – «Эвертон»

16:00

Ставка: П1 за 2.66

  • «Эвертон» проиграл в 18 из последних 26 матчей.

«Бавария» – «Штутгарт»

18:30

Ставка: ТМ (2,5) за 3.54

  • В каждом из последних 5 матчей «Штутгарта» было забито 2 и менее мячей.

«Локомотив» – «Рубин»

19:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.94

  • «Локомотив» забивает более 1 мяча «Рубину» в 4 матчах кряду.

«ПСЖ» – «Труа»

21:45

Ставка: ОЗ: Да за 2.07

  • В последних 3 матчах на поле «ПСЖ» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.56!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Алексей Сибирцев
50% WR-12.55% ROI
не зайдёт😥
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