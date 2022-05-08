🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «ПСЖ» + Победа «Лестера». Средний кэф – 2.56!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.94 до 3.54!
«Арсенал» – «Лидс»
⏰ 16:00
Ставка: Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.60
- В последних 6 матчах «Арсенал» пропускает в первом тайме.
«Лестер» – «Эвертон»
⏰ 16:00
Ставка: П1 за 2.66
- «Эвертон» проиграл в 18 из последних 26 матчей.
«Бавария» – «Штутгарт»
⏰ 18:30
Ставка: ТМ (2,5) за 3.54
- В каждом из последних 5 матчей «Штутгарта» было забито 2 и менее мячей.
«Локомотив» – «Рубин»
⏰ 19:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.94
- «Локомотив» забивает более 1 мяча «Рубину» в 4 матчах кряду.
«ПСЖ» – «Труа»
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ: Да за 2.07
- В последних 3 матчах на поле «ПСЖ» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.56!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Алексей Сибирцев
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