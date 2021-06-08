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4 тренда на сегодня: ТМ у сборной Франции + «верх» Польши. Кэфы от 1.51 до 2.27!

автор Юрий Еремичев

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Сегодня пройдут товарищеские матчи сборных, в которых команды будут готовиться к Евро-2020.

Мы собрали главные тренды к сегодняшним матчам!

🚀 Кэфы от 1.51 до 2.27!

 Польша – Исландия

🕒 19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.87

  •  У сборной Польши такая ставка заходила в 4-х из 5-ти последних матчей.

Венгрия – Ирландия

🕒 21:00

Ставка: П1 за 2.27

  •  Сборная Венгрии выиграла 7 из 10 последних матчей. 

Чехия – Албания

🕒 21:15

Ставка: Обе забьют (нет) за 1.51

  • Ставка заходила в 4-х последних матчах сборной Албании. У Чехии такая ставка сыграла в 5-ти из 7-ми последних игр.

Франция – Болгария

🕒 22:10

Ставка: ТМ (3,5) за 1.74

  •  У сборной Франции такая ставка заходит 4 матча подряд.

🔥 Средний кэф – 1.85!

Зайдут ли тренды? Напиши свое мнение в комментариях!


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