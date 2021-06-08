4 тренда на сегодня: ТМ у сборной Франции + «верх» Польши. Кэфы от 1.51 до 2.27!
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Сегодня пройдут товарищеские матчи сборных, в которых команды будут готовиться к Евро-2020.
Мы собрали главные тренды к сегодняшним матчам!
🚀 Кэфы от 1.51 до 2.27!
Польша – Исландия
🕒 19:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.87
- У сборной Польши такая ставка заходила в 4-х из 5-ти последних матчей.
Венгрия – Ирландия
🕒 21:00
Ставка: П1 за 2.27
- Сборная Венгрии выиграла 7 из 10 последних матчей.
Чехия – Албания
🕒 21:15
Ставка: Обе забьют (нет) за 1.51
- Ставка заходила в 4-х последних матчах сборной Албании. У Чехии такая ставка сыграла в 5-ти из 7-ми последних игр.
Франция – Болгария
🕒 22:10
Ставка: ТМ (3,5) за 1.74
- У сборной Франции такая ставка заходит 4 матча подряд.
🔥 Средний кэф – 1.85!
Зайдут ли тренды? Напиши свое мнение в комментариях!
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