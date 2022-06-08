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🔥 5 трендов на сегодня: ИТ Нидерландов + ничья Ирландии. Средний кэф – 2.40!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.64 до 3.60!

«Далянь Про» – «Гуанчжоу Сити»

14:30

Ставка: П2 за 3.60 

  • «Далянь Про» проиграл в 5 из последних 7 домашних матчей.

Шотландия – Армения

21:45

Ставка: ИТ1М (2) за 1.70

  • В 8 из 10 предыдущих официальных домашних матчей шотландцы больше 2 голов не забивали.

Ирландия – Украина

21:45

Ставка: X за 3.18

  • Ничья была в 7 из 9 последних официальных домашних матчей Ирландии.

Уэльс – Нидерланды

21:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.64

  • Нидерланды забивают более 1 мяча в 4 матчах кряду.

Бельгия – Польша

21:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.90

  • В последних 5 матчах Бельгии забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.40!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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