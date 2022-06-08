Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.64 до 3.60!

⏰ 14:30

Ставка: П2 за 3.60

«Далянь Про» проиграл в 5 из последних 7 домашних матчей.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ1М (2) за 1.70

В 8 из 10 предыдущих официальных домашних матчей шотландцы больше 2 голов не забивали.

⏰ 21:45

Ставка: X за 3.18

Ничья была в 7 из 9 последних официальных домашних матчей Ирландии.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.64

Нидерланды забивают более 1 мяча в 4 матчах кряду.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.90

В последних 5 матчах Бельгии забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.40!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!