🔥 5 трендов на сегодня: ИТ Нидерландов + ничья Ирландии. Средний кэф – 2.40!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.64 до 3.60!
«Далянь Про» – «Гуанчжоу Сити»
⏰ 14:30
Ставка: П2 за 3.60
- «Далянь Про» проиграл в 5 из последних 7 домашних матчей.
Шотландия – Армения
⏰ 21:45
Ставка: ИТ1М (2) за 1.70
- В 8 из 10 предыдущих официальных домашних матчей шотландцы больше 2 голов не забивали.
Ирландия – Украина
⏰ 21:45
Ставка: X за 3.18
- Ничья была в 7 из 9 последних официальных домашних матчей Ирландии.
Уэльс – Нидерланды
⏰ 21:45
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.64
- Нидерланды забивают более 1 мяча в 4 матчах кряду.
Бельгия – Польша
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (да) за 1.90
- В последних 5 матчах Бельгии забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.40!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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