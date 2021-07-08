Пока Евро-2020 взяло паузу, ставим на клубный европейский футбол! Как закончатся первые матчи в Лиге Конференций? Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.50 до 2.40!

⏰ 17:00

Ставка: ТМ (3) за 1.50

Ставка сыграла в 5 последних матчах «Петрокуба» в еврокубках.

⏰ 19:00

Ставка: Второй тайм: ИТ1М (0,5) за 2.40

Ставка сыграла в 9 из 10 последних домашних матчей «Судувы» в еврокубках.

⏰ 19:45

Ставка: ОЗ: Да за 2.09

Ставка сыграла в 6 последних домашних матчах «Дандолка» в еврокубках.

⏰ 20:00

Ставка: ИТ1Б (0,5) за 1.55

Ставка сыграла в 9 из 11 последних домашних матчей «Милсами» в еврокубках.

⏰ 20:45

Ставка: ИТ2М (1,5) за 1.62

Ставка сыграла в 7 предыдущих матчах «Нью-Сейнтс» в ЛЕ.

💥 Средний кэф – 1.83!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!