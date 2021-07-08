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🔥 5 трендов на сегодня: «обе забьют» в матче «Дандолк» – «Ньютаун» + ИТ «Милсами». Средний кэф – 1.83!

автор Николай Караман

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Пока Евро-2020 взяло паузу, ставим на клубный европейский футбол! Как закончатся первые матчи в Лиге Конференций? Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.50 до 2.40!

«Силекс» – «Петрокуб»

17:00

Ставка: ТМ (3) за 1.50

  • Ставка сыграла в 5 последних матчах «Петрокуба» в еврокубках.

«Судува» – «Валмиера»

19:00

Ставка: Второй тайм: ИТ1М (0,5) за 2.40

  • Ставка сыграла в 9 из 10 последних домашних матчей «Судувы» в еврокубках.

«Дандолк» – «Ньютаун»

19:45

Ставка: ОЗ: Да за 2.09

  • Ставка сыграла в 6 последних домашних матчах «Дандолка» в еврокубках.

«Милсами» – «Сараево»

20:00

Ставка: ИТ1Б (0,5) за 1.55

  • Ставка сыграла в 9 из 11 последних домашних матчей «Милсами» в еврокубках.

«Гленторан» – «Нью-Сейнтс»

20:45

Ставка: ИТ2М (1,5) за 1.62

  • Ставка сыграла в 7 предыдущих матчах «Нью-Сейнтс» в ЛЕ.

💥 Средний кэф – 1.83!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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