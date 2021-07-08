🔥 5 трендов на сегодня: «обе забьют» в матче «Дандолк» – «Ньютаун» + ИТ «Милсами». Средний кэф – 1.83!
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Пока Евро-2020 взяло паузу, ставим на клубный европейский футбол! Как закончатся первые матчи в Лиге Конференций? Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!
❗️ Кэфы от 1.50 до 2.40!
«Силекс» – «Петрокуб»
⏰ 17:00
Ставка: ТМ (3) за 1.50
- Ставка сыграла в 5 последних матчах «Петрокуба» в еврокубках.
«Судува» – «Валмиера»
⏰ 19:00
Ставка: Второй тайм: ИТ1М (0,5) за 2.40
- Ставка сыграла в 9 из 10 последних домашних матчей «Судувы» в еврокубках.
«Дандолк» – «Ньютаун»
⏰ 19:45
Ставка: ОЗ: Да за 2.09
- Ставка сыграла в 6 последних домашних матчах «Дандолка» в еврокубках.
«Милсами» – «Сараево»
⏰ 20:00
Ставка: ИТ1Б (0,5) за 1.55
- Ставка сыграла в 9 из 11 последних домашних матчей «Милсами» в еврокубках.
«Гленторан» – «Нью-Сейнтс»
⏰ 20:45
Ставка: ИТ2М (1,5) за 1.62
- Ставка сыграла в 7 предыдущих матчах «Нью-Сейнтс» в ЛЕ.
💥 Средний кэф – 1.83!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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