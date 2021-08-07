В воскресенье нас снова ждет целая россыпь матчей в национальных чемпионатах! Сегодня рассмотрим матч РПЛ и Лиги 1.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.43 до 1.86!

⏰ 16:00

Ставка: Ф1 (0) за 1.43

«Ницца» не проигрывала с форой (0) в 6 из 7 последних личных встреч на своем поле в Лиге 1.

⏰ 17:30

Ставка: ОЗ: Нет за 1.86

Как минимум одна команда не забивала в 8 из 11 последних домашних матчей «Химок» в РПЛ.

⏰ 20:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.51

«Динамо» не забивало больше 1 гола в 7 из 9 последних личных встреч на своем поле в РПЛ.

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.71

Не больше двух голов забивалось в 6 из 8 последних личных встреч на поле «Рубина» в РПЛ.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ1Б (1) за 1.63

«Монпелье» забивал как минимум 1 гол в 6 из 7 последних личных встреч на своем поле в Лиге 1.

💥 Средний кэф – 1.63!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!