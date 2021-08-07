🔥 5 трендов на 8 августа: «ОЗ: Нет» в матче «Химки» – «Ростов» + ИТ «Динамо». Средний кэф – 1.63!
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В воскресенье нас снова ждет целая россыпь матчей в национальных чемпионатах! Сегодня рассмотрим матч РПЛ и Лиги 1.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.43 до 1.86!
«Ницца» – «Реймс»
⏰ 16:00
Ставка: Ф1 (0) за 1.43
- «Ницца» не проигрывала с форой (0) в 6 из 7 последних личных встреч на своем поле в Лиге 1.
«Химки» – «Ростов»
⏰ 17:30
Ставка: ОЗ: Нет за 1.86
- Как минимум одна команда не забивала в 8 из 11 последних домашних матчей «Химок» в РПЛ.
«Динамо» – ЦСКА
⏰ 20:00
Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.51
- «Динамо» не забивало больше 1 гола в 7 из 9 последних личных встреч на своем поле в РПЛ.
«Рубин» – «Ахмат»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.71
- Не больше двух голов забивалось в 6 из 8 последних личных встреч на поле «Рубина» в РПЛ.
«Монпелье» – «Марсель»
⏰ 21:45
Ставка: ИТ1Б (1) за 1.63
- «Монпелье» забивал как минимум 1 гол в 6 из 7 последних личных встреч на своем поле в Лиге 1.
💥 Средний кэф – 1.63!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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