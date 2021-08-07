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🔥 5 трендов на 8 августа: «ОЗ: Нет» в матче «Химки» – «Ростов» + ИТ «Динамо». Средний кэф – 1.63!

автор Николай Караман

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В воскресенье нас снова ждет целая россыпь матчей в национальных чемпионатах! Сегодня рассмотрим матч РПЛ и Лиги 1.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.43 до 1.86!

«Ницца» – «Реймс»

16:00

Ставка: Ф1 (0) за 1.43

  • «Ницца» не проигрывала с форой (0) в 6 из 7 последних личных встреч на своем поле в Лиге 1.

«Химки» – «Ростов»

17:30

Ставка: ОЗ: Нет за 1.86

  • Как минимум одна команда не забивала в 8 из 11 последних домашних матчей «Химок» в РПЛ.

«Динамо» – ЦСКА

20:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.51

  • «Динамо» не забивало больше 1 гола в 7 из 9 последних личных встреч на своем поле в РПЛ.

«Рубин» – «Ахмат»

20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.71

  • Не больше двух голов забивалось в 6 из 8 последних личных встреч на поле «Рубина» в РПЛ.

«Монпелье» – «Марсель»

21:45

Ставка: ИТ1Б (1) за 1.63

  • «Монпелье» забивал как минимум 1 гол в 6 из 7 последних личных встреч на своем поле в Лиге 1.

💥 Средний кэф – 1.63!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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