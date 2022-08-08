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🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Силькеборга» + ОЗ в Болгарии. Средний кэф – 2.13!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.12!

«Септември» – «Локомотив-1929» София

⏰ 18:30

Ставка: Ничья за 3.12

  • «Локомотив» сыграл вничью в 5 из последних 8 матчей.

«Силькеборг» – «Ольборг»

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 1.72

  • «Ольборг» проиграл в 8 из последних 11 матчей.

«Локомотив» Пловдив – «Арда»

⏰ 20:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.94

  • В последних 4 матчах на поле «Локомотива» забивают обе команды.

«Кремонезе» – «Тернана»

⏰ 22:00

Ставка: Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.13

  • В последних 8 матчах на выезде «Тернана» забивает во втором тайме.

«Жил Висенте» – «Пасуш де Феррейра»

⏰ 22:15

Ставка: ТМ (2,5) за 1.76

  • В каждом из последних 4 матчей «Пасуш де Феррейра» было забито 2 и менее мячей. 

💥 Средний кэф – 2.13!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Дана Каримова
49% WR-4.72% ROI
Зайдут, и Жил Висенте п1.и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья.и фора(-1.5)
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