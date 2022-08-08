🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Силькеборга» + ОЗ в Болгарии. Средний кэф – 2.13!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.72 до 3.12!
«Септември» – «Локомотив-1929» София
⏰ 18:30
Ставка: Ничья за 3.12
- «Локомотив» сыграл вничью в 5 из последних 8 матчей.
«Силькеборг» – «Ольборг»
⏰ 20:00
Ставка: П1 за 1.72
- «Ольборг» проиграл в 8 из последних 11 матчей.
«Локомотив» Пловдив – «Арда»
⏰ 20:45
Ставка: ОЗ: Да за 1.94
- В последних 4 матчах на поле «Локомотива» забивают обе команды.
«Кремонезе» – «Тернана»
⏰ 22:00
Ставка: Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.13
- В последних 8 матчах на выезде «Тернана» забивает во втором тайме.
«Жил Висенте» – «Пасуш де Феррейра»
⏰ 22:15
Ставка: ТМ (2,5) за 1.76
- В каждом из последних 4 матчей «Пасуш де Феррейра» было забито 2 и менее мячей.
💥 Средний кэф – 2.13!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дана Каримова
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