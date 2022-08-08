Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.12!

⏰ 18:30

Ставка: Ничья за 3.12

«Локомотив» сыграл вничью в 5 из последних 8 матчей.

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 1.72

«Ольборг» проиграл в 8 из последних 11 матчей.

⏰ 20:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.94

В последних 4 матчах на поле «Локомотива» забивают обе команды.

⏰ 22:00

Ставка: Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.13

В последних 8 матчах на выезде «Тернана» забивает во втором тайме.

⏰ 22:15

Ставка: ТМ (2,5) за 1.76

В каждом из последних 4 матчей «Пасуш де Феррейра» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.13!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!