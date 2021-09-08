Сегодня второй игровой день 6 тура отборочных матчей на ЧМ-22 в Катаре. Будут ли неожиданные результаты? Ловите тренды к главным матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.66 до 2.50!

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 2.04

В последних 8-ми матчах Польши забивают обе команды.

⏰ 21:45

Ставка: 1Х за 1.76

Греция не проигрывает в 10-ти последних домашних матчах.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (нет) за 1.66

В 5-ти из 6-ти выездных матчей Германии забивала только одна команда.

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.28

В последних 4-х матчах Косово забивалось 2 и менее мячей.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 2.50

В последних 4-х домашних матчах Беларуси забивали обе команды.

💥 Средний кэф – 2.05!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!