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🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ: Да» в матче Беларусь – Бельгия + Греция не проиграет. Средний кэф – 2.05!

автор Данил Симонов

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Сегодня второй игровой день 6 тура отборочных матчей на ЧМ-22 в Катаре. Будут ли неожиданные результаты? Ловите тренды к главным матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.66 до 2.50!

Польша – Англия

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 2.04

  • В последних 8-ми матчах Польши забивают обе команды.

Греция – Швеция

⏰ 21:45

Ставка: 1Х за 1.76

  • Греция не проигрывает в 10-ти последних домашних матчах.

Исландия – Германия

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (нет) за 1.66

  • В 5-ти из 6-ти выездных матчей Германии забивала только одна команда.

Испания – Косово

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.28

  • В последних 4-х матчах Косово забивалось 2 и менее мячей.

Беларусь – Бельгия

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 2.50

  • В последних 4-х домашних матчах Беларуси забивали обе команды.

💥 Средний кэф – 2.05!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Дана Каримова
50.2% WR-7.21% ROI
Впринцепе зайдут .
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