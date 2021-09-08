🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ: Да» в матче Беларусь – Бельгия + Греция не проиграет. Средний кэф – 2.05!
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Сегодня второй игровой день 6 тура отборочных матчей на ЧМ-22 в Катаре. Будут ли неожиданные результаты? Ловите тренды к главным матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.66 до 2.50!
Польша – Англия
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (да) за 2.04
- В последних 8-ми матчах Польши забивают обе команды.
Греция – Швеция
⏰ 21:45
Ставка: 1Х за 1.76
- Греция не проигрывает в 10-ти последних домашних матчах.
Исландия – Германия
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (нет) за 1.66
- В 5-ти из 6-ти выездных матчей Германии забивала только одна команда.
Испания – Косово
⏰ 21:45
Ставка: ТМ (2,5) за 2.28
- В последних 4-х матчах Косово забивалось 2 и менее мячей.
Беларусь – Бельгия
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (да) за 2.50
- В последних 4-х домашних матчах Беларуси забивали обе команды.
💥 Средний кэф – 2.05!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дана Каримова
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