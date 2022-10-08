🔥 5 трендов на сегодня: голы «Ман Сити» + победа «Атлетика». Средний кэф – 1.94!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.61 до 2.39!
«Байер» – «Шальке»
⏰ 16:30
Ставка: ОЗ (да) за 1.65
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей команд.
«Ман Сити» – «Саутгемптон»
⏰ 17:00
Ставка: ИТ1Б (3,5) за 2.17
- В последних 5 играх «Манчестер Сити» забивает в среднем по 4 гола за матч.
«Марсель» – «Аяччо»
⏰ 18:00
Ставка: ОЗ (нет) за 1.61
- Ставка заходит в 4 из 5 последних матчей «Аяччо».
«Сочи» – «Локомотив»
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 1.90
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних игр «Сочи».
«Севилья» – «Атлетик»
⏰ 19:30
Ставка: П2 за 2.39
- «Атлетик» побеждает в 4 из 5 последних игр в Ла Лиге.
💥 Средний кэф – 1.94!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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