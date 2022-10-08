Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.61 до 2.39!

⏰ 16:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.65

Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей команд.

⏰ 17:00

Ставка: ИТ1Б (3,5) за 2.17

В последних 5 играх «Манчестер Сити» забивает в среднем по 4 гола за матч.

⏰ 18:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.61

Ставка заходит в 4 из 5 последних матчей «Аяччо».

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 1.90

Ставка сыграла в 4 из 5 последних игр «Сочи».

⏰ 19:30

Ставка: П2 за 2.39

«Атлетик» побеждает в 4 из 5 последних игр в Ла Лиге.

💥 Средний кэф – 1.94!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!