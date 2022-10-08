Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: голы «Ман Сити» + победа «Атлетика». Средний кэф – 1.94!

автор Данила Карзанов

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.61 до 2.39!

«Байер» – «Шальке»

⏰ 16:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.65

  • Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей команд. 

«Ман Сити» – «Саутгемптон»

⏰ 17:00

Ставка: ИТ1Б (3,5) за 2.17

  • В последних 5 играх «Манчестер Сити» забивает в среднем по 4 гола за матч.

«Марсель» – «Аяччо»

⏰ 18:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.61

  • Ставка заходит в 4 из 5 последних матчей «Аяччо». 

«Сочи» – «Локомотив»

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 1.90

  • Ставка сыграла в 4 из 5 последних игр «Сочи». 

«Севилья» – «Атлетик»

⏰ 19:30

Ставка: П2 за 2.39

  • «Атлетик» побеждает в 4 из 5 последних игр в Ла Лиге. 

💥 Средний кэф – 1.94!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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