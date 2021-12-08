Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Аталанты» + победа «Баварии». Средний кэф – 1.93!

автор Николай Караман

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Завершающие матчи 6 тура ЛЧ! На что можно поставить?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.55 до 2.49!

«Ювентус» – «Мальме»

20:45

Ставка: Ф2 (1,5) за 2.49

  • Ставка сыграла в 7 из 9 последних выездных матчей «Мальме» в ЛЧ.

«Бенфика» – «Динамо» Киев

23:00

Ставка: Ф2 (1,5) за 2.06

  • Ставка сыграла в 15 из 19 последних выездных матчей «Динамо» в ЛЧ.

«Бавария» – «Барселона»

23:00

Ставка: П1 за 1.55 

  • «Бавария» одержала победу в 19 из последних 23 домашних матчей.

«Аталанта» – «Вильярреал»

23:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.61

  • «Аталанта» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.

«Вольфсбург» – «Лилль»

23:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.94

  • В каждом из последних 4 выездных матчей «Лилля» было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 1.93!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Константин Быкадоров1
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зайдут
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