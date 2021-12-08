🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Аталанты» + победа «Баварии». Средний кэф – 1.93!
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Завершающие матчи 6 тура ЛЧ! На что можно поставить?
Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.55 до 2.49!
«Ювентус» – «Мальме»
⏰ 20:45
Ставка: Ф2 (1,5) за 2.49
- Ставка сыграла в 7 из 9 последних выездных матчей «Мальме» в ЛЧ.
«Бенфика» – «Динамо» Киев
⏰ 23:00
Ставка: Ф2 (1,5) за 2.06
- Ставка сыграла в 15 из 19 последних выездных матчей «Динамо» в ЛЧ.
«Бавария» – «Барселона»
⏰ 23:00
Ставка: П1 за 1.55
- «Бавария» одержала победу в 19 из последних 23 домашних матчей.
«Аталанта» – «Вильярреал»
⏰ 23:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.61
- «Аталанта» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.
«Вольфсбург» – «Лилль»
⏰ 23:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.94
- В каждом из последних 4 выездных матчей «Лилля» было забито более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 1.93!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Константин Быкадоров1
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