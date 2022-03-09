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🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Бетиса» + фора «Спортинга». Средний кэф – 1.79!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.53 до 2.00!

«Яблонец» – «Спарта»

20:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.90

  • В каждом из последних 4 матчей «Яблонца» было забито 2 и менее мячей.

«Бетис» – «Айнтрахт» Ф

20:45

Ставка: ИТ1М (1.5) за 2.00

  • «Бетис» не забивал больше одного гола в 10 из 13 последних домашних матчей в ЛЕ.

«Порту» – «Лион»

20:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.82

  • Как минимум три гола было забито в 6 последних матчах «Порту» в ЛЕ.

«Реал» – «ПСЖ»

23:00

Ставка: 1Х за 1.53

  • «Реал» не проигрывает дома на протяжении 14 матчей.

«Ман Сити» – «Спортинг»

23:00

Ставка: Ф2 (2,5) за 1.70

  • Ставка сыграла в 16 последних выездных матчах «Спортинга» в ЛЧ.

💥 Средний кэф – 1.79!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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