🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Бетиса» + фора «Спортинга». Средний кэф – 1.79!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.53 до 2.00!
«Яблонец» – «Спарта»
⏰ 20:30
Ставка: ТМ (2,5) за 1.90
- В каждом из последних 4 матчей «Яблонца» было забито 2 и менее мячей.
«Бетис» – «Айнтрахт» Ф
⏰ 20:45
Ставка: ИТ1М (1.5) за 2.00
- «Бетис» не забивал больше одного гола в 10 из 13 последних домашних матчей в ЛЕ.
«Порту» – «Лион»
⏰ 20:45
Ставка: ТБ (2,5) за 1.82
- Как минимум три гола было забито в 6 последних матчах «Порту» в ЛЕ.
«Реал» – «ПСЖ»
⏰ 23:00
Ставка: 1Х за 1.53
- «Реал» не проигрывает дома на протяжении 14 матчей.
«Ман Сити» – «Спортинг»
⏰ 23:00
Ставка: Ф2 (2,5) за 1.70
- Ставка сыграла в 16 последних выездных матчах «Спортинга» в ЛЧ.
💥 Средний кэф – 1.79!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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