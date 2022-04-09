Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.71 до 4.54!

⏰ 15:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.71

В каждом из последних 4 домашних матчей «Кадиса» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 16:30

Ставка: ИТ2Б (0,5) за 1.82

«Аугсбург» забивает в 11 матчах кряду.

⏰ 19:30

Ставка: Ничья за 4.15

«Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом» в 6 из последних 9 матчей.

⏰ 19:30

Ставка: П2 за 2.28

«Астон Вилла» проиграла «Тоттенхэму» в 11 из последних 13 матчей.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ: Да за 2.07

В последних 3 выездных матчах «Ювентуса» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.41!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!