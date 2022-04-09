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🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Тоттенхэма» + ОЗ в Серии А. Средний кэф – 2.41!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.71 до 4.54!

«Кадис» – «Бетис»

15:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.71

  • В каждом из последних 4 домашних матчей «Кадиса» было забито 2 и менее мячей.

«Бавария» – «Аугсбург»

16:30

Ставка: ИТ2Б (0,5) за 1.82

  • «Аугсбург» забивает в 11 матчах кряду.

«Ахмат» – «Зенит»

19:30

Ставка: Ничья за 4.15

  • «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом» в 6 из последних 9 матчей.

«Астон Вилла» – «Тоттенхэм»

19:30

Ставка: П2 за 2.28

  • «Астон Вилла» проиграла «Тоттенхэму» в 11 из последних 13 матчей.

«Кальяри» – «Ювентус»

21:45

Ставка: ОЗ: Да за 2.07

  • В последних 3 выездных матчах «Ювентуса» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.41!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Марк Саян
0% WR0% ROI
да на 75% взайдут
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