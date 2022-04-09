🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Тоттенхэма» + ОЗ в Серии А. Средний кэф – 2.41!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.71 до 4.54!
«Кадис» – «Бетис»
⏰ 15:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.71
- В каждом из последних 4 домашних матчей «Кадиса» было забито 2 и менее мячей.
«Бавария» – «Аугсбург»
⏰ 16:30
Ставка: ИТ2Б (0,5) за 1.82
- «Аугсбург» забивает в 11 матчах кряду.
«Ахмат» – «Зенит»
⏰ 19:30
Ставка: Ничья за 4.15
- «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом» в 6 из последних 9 матчей.
«Астон Вилла» – «Тоттенхэм»
⏰ 19:30
Ставка: П2 за 2.28
- «Астон Вилла» проиграла «Тоттенхэму» в 11 из последних 13 матчей.
«Кальяри» – «Ювентус»
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ: Да за 2.07
- В последних 3 выездных матчах «Ювентуса» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.41!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Марк Саян
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