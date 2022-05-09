Матчи понедельника в европейских лигах: забирай бонус до 8000 рублей от BetBoom и ставь на любой тренд!

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.58 до 2.60!

⏰ 20:00

Ставка: П2 за 2.60

«Хапоэль Хайфа» проигрывает в 3 последних матчах.

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.90

«Верх» пробивается в 5 последних играх «Коньяспора».

⏰ 20:30

Ставка: ОЗ (нет) за 1.58

Ставка сыграла в 5 последних встречах «Рапида».

⏰ 22:00

Ставка: ИТ2Б (1) за 2.25

В последних 5 играх «Тенерифе» забивает в среднем по 1,60 гола за матч.

⏰ 22:15

Ставка: ОЗ (да) за 1.83

Ставка заходит в 3 из 5 последних матчей обеих команд.

💥 Средний кэф – 2.03!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!