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🔥 5 трендов на сегодня: «верх» в матче «Антальяспора» + победа «Ашдода». Средний кэф – 2.03!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.58 до 2.60!

«Хапоэль Хайфа» – «Ашдод»

⏰ 20:00

Ставка: П2 за 2.60

  • «Хапоэль Хайфа» проигрывает в 3 последних матчах. 

«Антальяспор» – «Коньяспор»

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.90

  • «Верх» пробивается в 5 последних играх «Коньяспора». 

«Рапид» Бухарест – «ФКУ Крайова»

⏰ 20:30

Ставка: ОЗ (нет) за 1.58

  • Ставка сыграла в 5 последних встречах «Рапида». 

«Жирона» – «Тенерифе»

⏰ 22:00

Ставка: ИТ2Б (1) за 2.25

  • В последних 5 играх «Тенерифе» забивает в среднем по 1,60 гола за матч.

«Белененсеш» – «Фамаликан»

⏰ 22:15

Ставка: ОЗ (да) за 1.83

  • Ставка заходит в 3 из 5 последних матчей обеих команд. 

💥 Средний кэф – 2.03!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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