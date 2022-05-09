🔥 5 трендов на сегодня: «верх» в матче «Антальяспора» + победа «Ашдода». Средний кэф – 2.03!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.58 до 2.60!
«Хапоэль Хайфа» – «Ашдод»
⏰ 20:00
Ставка: П2 за 2.60
- «Хапоэль Хайфа» проигрывает в 3 последних матчах.
«Антальяспор» – «Коньяспор»
⏰ 20:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.90
- «Верх» пробивается в 5 последних играх «Коньяспора».
«Рапид» Бухарест – «ФКУ Крайова»
⏰ 20:30
Ставка: ОЗ (нет) за 1.58
- Ставка сыграла в 5 последних встречах «Рапида».
«Жирона» – «Тенерифе»
⏰ 22:00
Ставка: ИТ2Б (1) за 2.25
- В последних 5 играх «Тенерифе» забивает в среднем по 1,60 гола за матч.
«Белененсеш» – «Фамаликан»
⏰ 22:15
Ставка: ОЗ (да) за 1.83
- Ставка заходит в 3 из 5 последних матчей обеих команд.
💥 Средний кэф – 2.03!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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