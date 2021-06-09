4 тренда на сегодня: Португалия не пропустит + «верх» сборной США. Средний кэф – 2.15
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До Евро-2020 осталось два дня! Сегодня же пройдут международные товарищеские матчи и очередной тур Примеры Б Насьональ.
Мы собрали тренды к главным событиям дня!
⚡ Кэфы от 1.56 до 2.70!
«Институто» – «Индепедьенте» Ривадавия
🕒 22:00
Ставка: Ничья за 2.70
- Именно такой исход был зафиксирован в 4-х последних матчах «Институто».
Португалия – Израиль
🕒 21:45
Ставка: Израиль забьет (нет) за 1.56
- Сборная Португалии не пропускала в 6-ти из 9-ти последних матчей.
«Атлетико» Гуэмес – «Вилья» Дальмине
🕒 22:00
Ставка: Обе забьют (да) за 2.35
- Ставка заходила в 4-х из 5-ти последних матчей «Атлетико» Гуэмес.
США – Коста Рика
🕒 10 июня в 02:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.97
- Ставка заходила в 7-ми из 8-ми последних матчей сборной США.
🔥 Средний кэф – 2.15!
Зайдут ли тренды? Напиши свое мнение в комментариях!
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