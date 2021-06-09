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4 тренда на сегодня: Португалия не пропустит + «верх» сборной США. Средний кэф – 2.15

автор Юрий Еремичев

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До Евро-2020 осталось два дня! Сегодня же пройдут международные товарищеские матчи и очередной тур Примеры Б Насьональ.

Мы собрали тренды к главным событиям дня!

⚡ Кэфы от 1.56 до 2.70!

«Институто» – «Индепедьенте» Ривадавия

🕒 22:00

Ставка: Ничья за 2.70

  •  Именно такой исход был зафиксирован в 4-х последних матчах «Институто».

Португалия – Израиль

🕒 21:45

Ставка: Израиль забьет (нет) за 1.56

  •  Сборная Португалии не пропускала в 6-ти из 9-ти последних матчей.

«Атлетико» Гуэмес – «Вилья» Дальмине

🕒 22:00

Ставка: Обе забьют (да) за 2.35

  •  Ставка заходила в 4-х из 5-ти последних матчей «Атлетико» Гуэмес.

США – Коста Рика

🕒 10 июня в 02:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.97

  •  Ставка заходила в 7-ми из 8-ми последних матчей сборной США.

🔥 Средний кэф – 2.15!

Зайдут ли тренды? Напиши свое мнение в комментариях!

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