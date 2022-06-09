🔥 5 трендов на сегодня: Непроигрыш Чехии + ИТ Грузии. Средний кэф – 2.50!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.79 до 3.52!
Норвегия – Словения
⏰ 21:45
Ставка: ТБ (2,5) за 2.09
- В каждом из последних 4 выездных матчей Словении было забито более 2 мячей.
Португалия – Чехия
⏰ 21:45
Ставка: Х2 за 2.95
- Чехия не проигрывает на протяжении 6 матчей.
Северная Македония – Грузия
⏰ 21:45
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.52
- Грузия забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
Швейцария – Испания
⏰ 21:45
Ставка: ТМ (2,5) за 1.79
- В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.
Швеция – Сербия
⏰ 21:45
Ставка: Ф1 (0) за 2.13
- Ставка сыграла в 6 из 7 последних официальных домашних матчей сборной Швеции.
💥 Средний кэф – 2.50!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Денис Седойкин
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