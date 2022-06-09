Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.79 до 3.52!

⏰ 21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.09

В каждом из последних 4 выездных матчей Словении было забито более 2 мячей.

⏰ 21:45

Ставка: Х2 за 2.95

Чехия не проигрывает на протяжении 6 матчей.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.52

Грузия забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.79

В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:45

Ставка: Ф1 (0) за 2.13

Ставка сыграла в 6 из 7 последних официальных домашних матчей сборной Швеции.

💥 Средний кэф – 2.50!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!