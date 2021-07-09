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🔥 3 тренда на сегодня: победа «Сент-Патрикс» + гол «ХК Коупавогюр». Средний кэф – 1.94!

автор Николай Караман

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Пока Евро-2020 взяло паузу, ставим на клубный европейский футбол! Сегодня на очереди матчи чемпионатов Ирландии и Исландии! Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.76 до 2.13!

«Финн Харпс» – «Уотерфорд Юнайтед»

19:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.93

  • В последних 7 матчах, где принимает участие «Финн Харпс», забивают обе команды.

«Сент-Патрикс» – «Дерри Сити»

21:45

Ставка: П1 за 1.76

  • «Сент-Патрикс» одержал победу в 5 из последних 7 домашних матчей против «Дерри Сити».

«Филкир» – «ХК Коупавогюр»

19:45

Ставка: Первый гол: «ХК Коупавогюр» за 2.13

  • В последних 4 матчах «Филкир» пропускает первым.

💥 Средний кэф – 1.94!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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52% WR1.18% ROI
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