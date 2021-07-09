Пока Евро-2020 взяло паузу, ставим на клубный европейский футбол! Сегодня на очереди матчи чемпионатов Ирландии и Исландии! Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.76 до 2.13!

⏰ 19:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.93

В последних 7 матчах, где принимает участие «Финн Харпс», забивают обе команды.

⏰ 21:45

Ставка: П1 за 1.76

«Сент-Патрикс» одержал победу в 5 из последних 7 домашних матчей против «Дерри Сити».

⏰ 19:45

Ставка: Первый гол: «ХК Коупавогюр» за 2.13

В последних 4 матчах «Филкир» пропускает первым.

💥 Средний кэф – 1.94!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!