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🔥 5 трендов на сегодня: голы «Ракува» + ничья в чемпионате Беларуси. Средний кэф – 2.29!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.77 до 3.72!

«Буде-Глимт» – «Сарпсборг»

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 1.77

  • Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных матчей команд.

«Энергетик-БГУ» – «Гомель»

⏰ 17:00

Ставка: Х за 3.72

  • «Энергетик-БГУ» играет вничью в 2 последних турах чемпионата Беларуси. 

«Чукарички» – «Бачка Топола»

⏰ 21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.78

  • «Низ» сыграл в 4 из 5 последних матчей «Бачка Топола». 

ЦСКА-1948 София – «Левски»

⏰ 21:00

Ставка: П2 за 2.02

  • «Левски» побеждает в 4 встречах кряду.  

«Лех» – «Ракув»

⏰ 21:10

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.17

  • В последних 5 играх «Ракув» забивает в среднем по 2,60 гола за матч.  

💥 Средний кэф – 2.29!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Дана Каримова
49% WR-5.12% ROI
Зайдут , и ЦСКА -1948.София п1.и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья.и фора(-1.5.) Лех п1.и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья.и фора(-1.5.)
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