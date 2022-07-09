Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.77 до 3.72!

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 1.77

Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных матчей команд.

⏰ 17:00

Ставка: Х за 3.72

«Энергетик-БГУ» играет вничью в 2 последних турах чемпионата Беларуси.

⏰ 21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.78

«Низ» сыграл в 4 из 5 последних матчей «Бачка Топола».

⏰ 21:00

Ставка: П2 за 2.02

«Левски» побеждает в 4 встречах кряду.

⏰ 21:10

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.17

В последних 5 играх «Ракув» забивает в среднем по 2,60 гола за матч.

💥 Средний кэф – 2.29!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!