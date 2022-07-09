🔥 5 трендов на сегодня: голы «Ракува» + ничья в чемпионате Беларуси. Средний кэф – 2.29!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.77 до 3.72!
«Буде-Глимт» – «Сарпсборг»
⏰ 17:00
Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 1.77
- Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных матчей команд.
«Энергетик-БГУ» – «Гомель»
⏰ 17:00
Ставка: Х за 3.72
- «Энергетик-БГУ» играет вничью в 2 последних турах чемпионата Беларуси.
«Чукарички» – «Бачка Топола»
⏰ 21:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.78
- «Низ» сыграл в 4 из 5 последних матчей «Бачка Топола».
ЦСКА-1948 София – «Левски»
⏰ 21:00
Ставка: П2 за 2.02
- «Левски» побеждает в 4 встречах кряду.
«Лех» – «Ракув»
⏰ 21:10
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.17
- В последних 5 играх «Ракув» забивает в среднем по 2,60 гола за матч.
💥 Средний кэф – 2.29!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дана Каримова
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