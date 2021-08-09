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🔥 5 трендов на 9 августа: Победа «Сочи» + ТМ в матче «Виктория Кельн» – «Хоффенхайм» . Средний кэф – 2.07!

автор Данил Симонов

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В понедельник нас ждут заключительные матчи в национальных чемпионатах! Сегодня рассмотрим матчи Кубка Германии и РПЛ.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.63 до 2.77!

«Сочи» – «Урал»

⏰ 19:00

Ставка: П1 за 1.80

  • «Сочи» одержал победу в 9 из последних 11 домашних матчей.

«Десна» – «Ингулец»

⏰ 19:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.63

  • «Десна» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.

«Ингольштадт» – «Эрцгебирге»

⏰ 19:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.75

  • В каждом из последних 3 матчей между собой на поле команды «Ингольштадт» забивают обе команды.

«Виктория Кельн» – «Хоффенхайм»

⏰ 19:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.77

  • В каждом из последних 4 выездных матчей команды «Хоффенхайм» было забито 2 и менее мячей.

«Кайзерслаутерн» – «Боруссия» М

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.40

  • В каждом из последних 4 домашних матчей команды «Кайзерслаутерн» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.07!

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