🔥 5 трендов на 9 августа: Победа «Сочи» + ТМ в матче «Виктория Кельн» – «Хоффенхайм» . Средний кэф – 2.07!
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В понедельник нас ждут заключительные матчи в национальных чемпионатах! Сегодня рассмотрим матчи Кубка Германии и РПЛ.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.63 до 2.77!
«Сочи» – «Урал»
⏰ 19:00
Ставка: П1 за 1.80
- «Сочи» одержал победу в 9 из последних 11 домашних матчей.
«Десна» – «Ингулец»
⏰ 19:30
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.63
- «Десна» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.
«Ингольштадт» – «Эрцгебирге»
⏰ 19:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.75
- В каждом из последних 3 матчей между собой на поле команды «Ингольштадт» забивают обе команды.
«Виктория Кельн» – «Хоффенхайм»
⏰ 19:30
Ставка: ТМ (2,5) за 2.77
- В каждом из последних 4 выездных матчей команды «Хоффенхайм» было забито 2 и менее мячей.
«Кайзерслаутерн» – «Боруссия» М
⏰ 21:45
Ставка: ТМ (2,5) за 2.40
- В каждом из последних 4 домашних матчей команды «Кайзерслаутерн» было забито 2 и менее мячей.
💥 Средний кэф – 2.07!
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