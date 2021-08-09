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В понедельник нас ждут заключительные матчи в национальных чемпионатах! Сегодня рассмотрим матчи Кубка Германии и РПЛ.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.63 до 2.77!

⏰ 19:00

Ставка: П1 за 1.80

«Сочи» одержал победу в 9 из последних 11 домашних матчей.

⏰ 19:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.63

«Десна» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.

⏰ 19:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.75

В каждом из последних 3 матчей между собой на поле команды «Ингольштадт» забивают обе команды.

⏰ 19:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.77

В каждом из последних 4 выездных матчей команды «Хоффенхайм» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.40

В каждом из последних 4 домашних матчей команды «Кайзерслаутерн» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.07!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях