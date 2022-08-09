🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Монако» + Непроигрыш «Шерифа». Средний кэф – 2.31!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.90 до 3.05!
«Жальгирис» – «Буде-Глимт»
⏰ 19:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.93
- В каждом из последних 5 матчей «Буде-Глимт» было забито более 2 мячей.
«Виктория» Пльзень – «Шериф»
⏰ 20:00
Ставка: Х2 за 2.49
- «Шериф» не проигрывает на выезде на протяжении 10 матчей.
«Пюник» – «Црвена Звезда»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.20
- В каждом из последних 5 домашних матчей «Пюника» было забито 2 и менее мячей.
«Динамо» Загреб – «Лудогорец»
⏰ 21:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.90
- В последних 3 матчах «Динамо» забивают обе команды.
ПСВ – «Монако»
⏰ 21:30
Ставка: П2 за 3.05
- «Монако» одержало победу в 10 из последних 12 матчей.
💥 Средний кэф – 2.31!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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