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🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Монако» + Непроигрыш «Шерифа». Средний кэф – 2.31!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.90 до 3.05!

«Жальгирис» – «Буде-Глимт»

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.93

  • В каждом из последних 5 матчей «Буде-Глимт» было забито более 2 мячей.

«Виктория» Пльзень – «Шериф»

⏰ 20:00

Ставка: Х2 за 2.49

  • «Шериф» не проигрывает на выезде на протяжении 10 матчей.

«Пюник» – «Црвена Звезда»

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.20

  • В каждом из последних 5 домашних матчей «Пюника» было забито 2 и менее мячей.

«Динамо» Загреб – «Лудогорец»

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.90

  • В последних 3 матчах «Динамо» забивают обе команды.

ПСВ – «Монако»

⏰ 21:30

Ставка: П2 за 3.05

  • «Монако» одержало победу в 10 из последних 12 матчей. 

💥 Средний кэф – 2.31!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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