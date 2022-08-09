Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.90 до 3.05!

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.93

В каждом из последних 5 матчей «Буде-Глимт» было забито более 2 мячей.

⏰ 20:00

Ставка: Х2 за 2.49

«Шериф» не проигрывает на выезде на протяжении 10 матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.20

В каждом из последних 5 домашних матчей «Пюника» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.90

В последних 3 матчах «Динамо» забивают обе команды.

⏰ 21:30

Ставка: П2 за 3.05

«Монако» одержало победу в 10 из последних 12 матчей.

💥 Средний кэф – 2.31!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!