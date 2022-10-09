🔥 5 трендов на сегодня: ТБ в Испании + Ничья «Эвертона». Средний кэф – 2.17!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.53 до 3.85!
«Спартак» – «Крылья Советов»
⏰ 14:00
Ставка: П1 за 1.61
- «Спартак» одержал победу над «Крыльями» в 7 матчах кряду.
«Арсенал» – «Ливерпуль»
⏰ 18:30
Ставка: ИТ1Б(1,5) за 1.99
- «Арсенал» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.
«Штутгарт» – «Унион»
⏰ 20:30
Ставка:ОЗ: Да за 1.85
- В последних 4 матчах «Штутгарта» забивают обе команды.
«Эвертон» – «МЮ»
⏰ 21:00
Ставка: Ничья за 3.85
- «Эвертон» сыграл вничью в 4 из последних 6 матчей.
«Барселона» – «Сельта»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.53
- В каждом из последних 6 матчей между собой было забито более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 2.17!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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