Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.53 до 3.85!

⏰ 14:00

Ставка: П1 за 1.61

«Спартак» одержал победу над «Крыльями» в 7 матчах кряду.

⏰ 18:30

Ставка: ИТ1Б(1,5) за 1.99

«Арсенал» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.

⏰ 20:30

Ставка:ОЗ: Да за 1.85

В последних 4 матчах «Штутгарта» забивают обе команды.

⏰ 21:00

Ставка: Ничья за 3.85

«Эвертон» сыграл вничью в 4 из последних 6 матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.53

В каждом из последних 6 матчей между собой было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.17!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!