Завершающие матчи 6 тура ЛЕ! На что можно поставить?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.68 до 2.19!

⏰ 20:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.71

В каждом из последних 6 выездных матчей «Олимпиакоса» было забито более 2 мячей.

⏰ 20:45

Ставка: Х2 за 2.07

«Рейнджерс» не проигрывает на протяжении 12 матчей.

⏰ 20:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.19

В каждом из последних 10 домашних матчей «Реал Сосьедада» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 20:45

Ставка: П1 за 2.14

«Наполи» одержал победу в 18 из последних 25 домашних матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.68

В последних 3 матчах «Вест Хэма» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 1.95!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!