🔥 5 трендов на сегодня: голы в матче «Вест Хэма» + победа «Наполи». Средний кэф – 1.95!
Отобрали лучшие матчи Лиги Европы: используй бонус до 30 000 рублей и ставь на любой тренд!
Завершающие матчи 6 тура ЛЕ! На что можно поставить?
Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.68 до 2.19!
«Антверпен» – «Олимпиакос»
⏰ 20:45
Ставка: ТБ (2,5) за 1.71
- В каждом из последних 6 выездных матчей «Олимпиакоса» было забито более 2 мячей.
«Лион» – «Рейнджерс»
⏰ 20:45
Ставка: Х2 за 2.07
- «Рейнджерс» не проигрывает на протяжении 12 матчей.
«Реал Сосьедад» – ПСВ
⏰ 20:45
Ставка: ТМ (2,5) за 2.19
- В каждом из последних 10 домашних матчей «Реал Сосьедада» было забито 2 и менее мячей.
«Наполи» – «Лестер»
⏰ 20:45
Ставка: П1 за 2.14
- «Наполи» одержал победу в 18 из последних 25 домашних матчей.
«Вест Хэм» – «Динамо» Загреб
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.68
- В последних 3 матчах «Вест Хэма» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 1.95!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.