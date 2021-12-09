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🔥 5 трендов на сегодня: голы в матче «Вест Хэма» + победа «Наполи». Средний кэф – 1.95!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.68 до 2.19!

«Антверпен» – «Олимпиакос»

20:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.71

  • В каждом из последних 6 выездных матчей «Олимпиакоса» было забито более 2 мячей.

«Лион» – «Рейнджерс»

20:45

Ставка: Х2 за 2.07

  • «Рейнджерс» не проигрывает на протяжении 12 матчей.

«Реал Сосьедад» – ПСВ

20:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.19

  • В каждом из последних 10 домашних матчей «Реал Сосьедада» было забито 2 и менее мячей.

«Наполи» – «Лестер»

20:45

Ставка: П1 за 2.14

  • «Наполи» одержал победу в 18 из последних 25 домашних матчей.

«Вест Хэм» – «Динамо» Загреб

23:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.68

  • В последних 3 матчах «Вест Хэма» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 1.95!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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