🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в игре «Эспаньола» + победа «МЮ». Средний кэф – 1.82!
Выбирай любой тренд и сделай свою первую ставку вместе с фрибетом 1000 рублей от Parimatch!
На что можно поставить в понедельник: завершающие матчи тура европейских лиг, а также Кубок Англии!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?
😍 Кэфы от 1.70 до 2.10!
«Торино» – «Фиорентина»
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.69
- В последних 3 выездных матчах «Фиорентины» забивают обе команды.
«Фенербахче» – «Адана Демирспор»
⏰ 20:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.77
- «Фенербахче» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.
«МЮ» – «Астон Вилла»
⏰ 22:55
Ставка: П1 за 1.66
- «МЮ» одержал победу над «Астон Виллой» в 10 из последних 13 матчей.
«Эспаньол» – «Эльче»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.98
- В последних 3 матчах «Эспаньола» забивают обе команды.
«Жил Висенте» – «Витория Гимараэш»
⏰ 23:15
Ставка: ТБ (2,5) за 2.02
- В каждом из последних 6 матчей между собой было забито более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 1.82!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.