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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в игре «Эспаньола» + победа «МЮ». Средний кэф – 1.82!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.70 до 2.10!

«Торино» – «Фиорентина»

19:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.69

  • В последних 3 выездных матчах «Фиорентины» забивают обе команды.

«Фенербахче» – «Адана Демирспор»

20:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.77

  • «Фенербахче» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.

«МЮ» – «Астон Вилла»

22:55

Ставка: П1 за 1.66

  • «МЮ» одержал победу над «Астон Виллой» в 10 из последних 13 матчей.

«Эспаньол» – «Эльче»

23:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.98

  • В последних 3 матчах «Эспаньола» забивают обе команды.

«Жил Висенте» – «Витория Гимараэш»

23:15

Ставка: ТБ (2,5) за 2.02

  • В каждом из последних 6 матчей между собой было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 1.82!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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