На что можно поставить в понедельник: завершающие матчи тура европейских лиг, а также Кубок Англии!

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.70 до 2.10!

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.69

В последних 3 выездных матчах «Фиорентины» забивают обе команды.

⏰ 20:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.77

«Фенербахче» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.

⏰ 22:55

Ставка: П1 за 1.66

«МЮ» одержал победу над «Астон Виллой» в 10 из последних 13 матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.98

В последних 3 матчах «Эспаньола» забивают обе команды.

⏰ 23:15

Ставка: ТБ (2,5) за 2.02

В каждом из последних 6 матчей между собой было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 1.82!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!