Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.61 до 2.09!

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.61

Ставка заходила в 4 из 5 последних очных матчей.

⏰ 22:45

Ставка: ИТ1Б (2,5) за 1.72

В последних 5 играх «Ливерпуль» забивает по 2,20 гола за матч.

⏰ 22:45

Ставка: 1Х за 1.77

«Вулверхэмптон» не проигрывает в 5 из 7 последних очных матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.09

Ставка заходит в 5 личных встречах команд подряд.

⏰ 23:30

Ставка: П1 + ТМ (4,5) за 2.05

«Атлетик» побеждает через «низ» в 3 последних играх.

💥 Средний кэф – 1.84!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!