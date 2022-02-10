Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: голы в матче «Юве» + победа «Атлетика». Средний кэф – 1.84!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.61 до 2.09!

«Аталанта» – «Фиорентина»

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.61

  • Ставка заходила в 4 из 5 последних очных матчей.

«Ливерпуль» – «Лестер»

⏰ 22:45

Ставка: ИТ1Б (2,5) за 1.72

  • В последних 5 играх «Ливерпуль» забивает по 2,20 гола за матч.

«Вулверхэмптон» – «Арсенал»

⏰ 22:45

Ставка: 1Х за 1.77

  • «Вулверхэмптон» не проигрывает в 5 из 7 последних очных матчей.

«Ювентус» – «Сассуоло»

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.09

  • Ставка заходит в 5 личных встречах команд подряд. 

«Атлетик» – «Валенсия»

⏰ 23:30

Ставка: П1 + ТМ (4,5) за 2.05

  • «Атлетик» побеждает через «низ» в 3 последних играх.

💥 Средний кэф – 1.84!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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