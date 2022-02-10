🔥 5 трендов на сегодня: голы в матче «Юве» + победа «Атлетика». Средний кэф – 1.84!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.61 до 2.09!
«Аталанта» – «Фиорентина»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.61
- Ставка заходила в 4 из 5 последних очных матчей.
«Ливерпуль» – «Лестер»
⏰ 22:45
Ставка: ИТ1Б (2,5) за 1.72
- В последних 5 играх «Ливерпуль» забивает по 2,20 гола за матч.
«Вулверхэмптон» – «Арсенал»
⏰ 22:45
Ставка: 1Х за 1.77
- «Вулверхэмптон» не проигрывает в 5 из 7 последних очных матчей.
«Ювентус» – «Сассуоло»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.09
- Ставка заходит в 5 личных встречах команд подряд.
«Атлетик» – «Валенсия»
⏰ 23:30
Ставка: П1 + ТМ (4,5) за 2.05
- «Атлетик» побеждает через «низ» в 3 последних играх.
💥 Средний кэф – 1.84!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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