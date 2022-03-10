Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.75 до 2.79!

⏰ 20:45

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.38

«Севилья» забивала как минимум 2 гола в 9 из 11 последних домашних матчей в ЛЕ.

⏰ 23:00

Ставка: Ф2 (1,5) за 2.79

«Барселона» не выиграла с форой (-1,5) в 7 последних домашних матчах в еврокубках.

⏰ 23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.75

Не больше двух голов забивалось в 7 из 9 последних выездных матчей «Монако» в ЛЕ.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.95

Обе команды не забивали в 5 из 7 последних домашних матчей «Рейнджерс» в еврокубках.

⏰ 23:00

Ставка: ТМ (3) за 1.82

Не больше 3 голов забивалось в 6 из 8 последних домашних матчей «Аталанты» в ЛЕ (2 возврата).

💥 Средний кэф – 2.13!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!