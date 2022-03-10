🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Севильи» + фора «Галатасарая». Средний кэф – 2.13!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.75 до 2.79!
«Севилья» – «Вест Хэм»
⏰ 20:45
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.38
- «Севилья» забивала как минимум 2 гола в 9 из 11 последних домашних матчей в ЛЕ.
«Барселона» – «Галатасарай»
⏰ 23:00
Ставка: Ф2 (1,5) за 2.79
- «Барселона» не выиграла с форой (-1,5) в 7 последних домашних матчах в еврокубках.
«Брага» – «Монако»
⏰ 23:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.75
- Не больше двух голов забивалось в 7 из 9 последних выездных матчей «Монако» в ЛЕ.
«Рейнджерс» – «Црвена Звезда»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ (нет) за 1.95
- Обе команды не забивали в 5 из 7 последних домашних матчей «Рейнджерс» в еврокубках.
«Аталанта» – «Байер»
⏰ 23:00
Ставка: ТМ (3) за 1.82
- Не больше 3 голов забивалось в 6 из 8 последних домашних матчей «Аталанты» в ЛЕ (2 возврата).
💥 Средний кэф – 2.13!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
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Дима Муртеев1
10% WR-3.91% ROI