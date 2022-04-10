Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.95 до 3.74!

⏰ 16:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.96

В каждом из последних 5 матчей между собой на поле «Лестера» было забито более 2 мячей.

⏰ 16:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.95

В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.

⏰ 19:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.39

В каждом из последних 4 матчей между собой было забито более 2 мячей.

⏰ 20:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.54

В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:45

Ставка: Х за 3.74

«Торино» сыграл вничью с «Миланом» в 5 из последних 8 домашних матчей.

💥 Средний кэф – 2.51!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!