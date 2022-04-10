🔥 5 трендов на сегодня: ничья «Торино» + ОЗ в РПЛ. Средний кэф – 2.51!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.95 до 3.74!
«Лестер» – «Кристал Пэлас»
⏰ 16:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.96
- В каждом из последних 5 матчей между собой на поле «Лестера» было забито более 2 мячей.
«Спартак» – «Арсенал» Тула
⏰ 16:30
Ставка: ОЗ (да) за 1.95
- В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.
«Ростов» – «Локомотив»
⏰ 19:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.39
- В каждом из последних 4 матчей между собой было забито более 2 мячей.
«Лейпциг» – «Хоффенхайм»
⏰ 20:30
Ставка: ТМ (2,5) за 2.54
- В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.
«Торино» – «Милан»
⏰ 21:45
Ставка: Х за 3.74
- «Торино» сыграл вничью с «Миланом» в 5 из последних 8 домашних матчей.
💥 Средний кэф – 2.51!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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