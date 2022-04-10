Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ничья «Торино» + ОЗ в РПЛ. Средний кэф – 2.51!

автор Николай Караман

Тренды на лучшие матчи воскресенья: осталось лишь забрать бонус до 8000 рублей от BetBoom!

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.95 до 3.74!

«Лестер» – «Кристал Пэлас»

16:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.96

  • В каждом из последних 5 матчей между собой на поле «Лестера» было забито более 2 мячей.

«Спартак» – «Арсенал» Тула

16:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.95

  • В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды.

«Ростов» – «Локомотив»

19:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.39

  • В каждом из последних 4 матчей между собой было забито более 2 мячей.

«Лейпциг» – «Хоффенхайм»

20:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.54

  • В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

«Торино» – «Милан»

21:45

Ставка: Х за 3.74

  • «Торино» сыграл вничью с «Миланом» в 5 из последних 8 домашних матчей.

💥 Средний кэф – 2.51!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.