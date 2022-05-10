Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.65 до 3.18!

⏰ 16:30

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.09

Ставка заходит в 3 из 5 последних матчей «Алании».

⏰ 20:00

Ставка: П2 за 2.26

«Валенсия» не выигрывает в 7 матчах кряду.

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.82

Ставка сыграла в 4 из 5 последних игр «Гранады».

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.65

«Верх» пробивается в 3 из 5 последних очных матчей команд.

⏰ 22:30

Ставка: Х2 за 3.18

«Сельта» не проигрывает в 3 из 5 последних очных игр.

💥 Средний кэф – 2.20!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!