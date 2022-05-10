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🔥 5 трендов на сегодня: победа «Бетиса» + «верх» в матче «Динамо». Средний кэф – 2.20!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.65 до 3.18!

«Динамо» – «Алания»

16:30

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.09

  • Ставка заходит в 3 из 5 последних матчей «Алании». 

«Валенсия» – «Бетис»

⏰ 20:00

Ставка: П2 за 2.26

  • «Валенсия» не выигрывает в 7 матчах кряду. 

«Гранада» – «Атлетик»

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.82

  • Ставка сыграла в 4 из 5 последних игр «Гранады».

«Астон Вилла» – «Ливерпуль»

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.65

  • «Верх» пробивается в 3 из 5 последних очных матчей команд. 

«Барселона» – «Сельта»

⏰ 22:30

Ставка: Х2 за 3.18

  • «Сельта» не проигрывает в 3 из 5 последних очных игр. 

💥 Средний кэф – 2.20!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Серега Крутой
52.3% WR-5.56% ROI
Барселона победа
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