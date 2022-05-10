🔥 5 трендов на сегодня: победа «Бетиса» + «верх» в матче «Динамо». Средний кэф – 2.20!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.65 до 3.18!
«Динамо» – «Алания»
⏰ 16:30
Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.09
- Ставка заходит в 3 из 5 последних матчей «Алании».
«Валенсия» – «Бетис»
⏰ 20:00
Ставка: П2 за 2.26
- «Валенсия» не выигрывает в 7 матчах кряду.
«Гранада» – «Атлетик»
⏰ 21:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.82
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних игр «Гранады».
«Астон Вилла» – «Ливерпуль»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.65
- «Верх» пробивается в 3 из 5 последних очных матчей команд.
«Барселона» – «Сельта»
⏰ 22:30
Ставка: Х2 за 3.18
- «Сельта» не проигрывает в 3 из 5 последних очных игр.
💥 Средний кэф – 2.20!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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