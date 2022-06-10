🔥 5 трендов на сегодня: ничья в матче Израиля + ИТ Латвии. Средний кэф – 2.16!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.68 до 3.30!
Молдова – Латвия
⏰ 19:00
Ставка: ИТ2Б (1) за 2.05
- В последних 5 играх Латвия забивает в среднем по 1,80 гола за матч.
Азербайджан – Словакия
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ (нет) за 1.68
- Ставка сыграла в 5 последних встречах Словакии.
Андорра – Лихтенштейн
⏰ 21:45
Ставка: П1 за 1.81
- Лихтенштейн проигрывает в 6 матчах кряду.
Беларусь – Казахстан
⏰ 21:45
Ставка: ИТ1М (1) за 1.97
- Беларусь не забивает в 5 из 7 последних официальных игр.
Албания – Израиль
⏰ 21:45
Ставка: Х за 3.30
- Обе сборные играют вничью в двух последних матчах Лиги Наций.
💥 Средний кэф – 2.16!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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