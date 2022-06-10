Пятничные матчи Лиги Наций — воспользуйся фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.68 до 3.30!

⏰ 19:00

Ставка: ИТ2Б (1) за 2.05

В последних 5 играх Латвия забивает в среднем по 1,80 гола за матч.

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.68

Ставка сыграла в 5 последних встречах Словакии.

⏰ 21:45

Ставка: П1 за 1.81

Лихтенштейн проигрывает в 6 матчах кряду.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ1М (1) за 1.97

Беларусь не забивает в 5 из 7 последних официальных игр.

⏰ 21:45

Ставка: Х за 3.30

Обе сборные играют вничью в двух последних матчах Лиги Наций.

💥 Средний кэф – 2.16!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!