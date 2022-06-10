Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ничья в матче Израиля + ИТ Латвии. Средний кэф – 2.16!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.68 до 3.30!

Молдова – Латвия

⏰ 19:00

Ставка: ИТ2Б (1) за 2.05 

  • В последних 5 играх Латвия забивает в среднем по 1,80 гола за матч.

Азербайджан – Словакия

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.68

  • Ставка сыграла в 5 последних встречах Словакии. 

Андорра – Лихтенштейн

⏰ 21:45

Ставка: П1 за 1.81

  • Лихтенштейн проигрывает в 6 матчах кряду. 

Беларусь – Казахстан

⏰ 21:45

Ставка: ИТ1М (1) за 1.97

  • Беларусь не забивает в 5 из 7 последних официальных игр.

Албания – Израиль

⏰ 21:45

Ставка: Х за 3.30

  • Обе сборные играют вничью в двух последних матчах Лиги Наций. 

💥 Средний кэф – 2.16!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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