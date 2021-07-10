Пока до финала Евро-2020 остался один день, ставим на первый тур нового сезона ФНЛ. Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.44 до 2.25!

⏰ 16:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.44

Ставка сыграла в 5 последних очных матчах.

⏰ 17:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.06

Больше двух голов забивалось в трех последних очных матчах.

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ: Нет за 2.25

Ставка сыграла в 4 из 6 последних матчей ФК «КАМАЗ».

💥 Средний кэф – 1.91!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!