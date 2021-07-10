Betting Insider

🔥 3 тренда на сегодня: ставим на первый тур ФНЛ. Средний кэф – 1.91!

автор Николай Караман

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Пока до финала Евро-2020 остался один день, ставим на первый тур нового сезона ФНЛ. Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.44 до 2.25!

«Факел» – «Балтика»

16:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.44

  • Ставка сыграла в 5 последних очных матчах.

«Оренбург» – «Волгарь»

17:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.06

  • Больше двух голов забивалось в трех последних очных матчах.

«КАМАЗ» – «Алания»

17:00

Ставка: ОЗ: Нет за 2.25

  • Ставка сыграла в 4 из 6 последних матчей ФК «КАМАЗ».

💥 Средний кэф – 1.91!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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