Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.83 до 3.62!

⏰ 19:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 3.62

«Динамо» забивает более 1 мяча «Торпедо-БелАЗу» в 7 матчах кряду.

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.83

В последних 3 матчах «Русенборга» забивают обе команды.

⏰ 19:00

Ставка: П1 за 2.13

«Лиллестрем» одержал победу в 9 из последних 12 матчей.

⏰ 19:00

Ставка: Х2 за 2.61

«Волеренга» не выигрывает на протяжении 7 матчей.

⏰ 21:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.24

В каждом из последних 4 матчей «Индепендьенте» было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.49!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!