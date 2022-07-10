🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Русенборга» + Непроигрыш «Волеренги». Средний кэф – 2.49!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.83 до 3.62!
«Динамо» Брест – «Торпедо-БелАЗ»
⏰ 19:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 3.62
- «Динамо» забивает более 1 мяча «Торпедо-БелАЗу» в 7 матчах кряду.
«Русенборг» – «Ерв»
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.83
- В последних 3 матчах «Русенборга» забивают обе команды.
«Лиллестрем» – «Викинг»
⏰ 19:00
Ставка: П1 за 2.13
- «Лиллестрем» одержал победу в 9 из последних 12 матчей.
«Волеренга» – «Кристиансунд»
⏰ 19:00
Ставка: Х2 за 2.61
- «Волеренга» не выигрывает на протяжении 7 матчей.
«Расинг Авельянеда» – «Индепендьенте»
⏰ 21:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.24
- В каждом из последних 4 матчей «Индепендьенте» было забито более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 2.49!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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