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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Русенборга» + Непроигрыш «Волеренги». Средний кэф – 2.49!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.83 до 3.62!

«Динамо» Брест – «Торпедо-БелАЗ»

⏰ 19:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 3.62

  • «Динамо» забивает более 1 мяча «Торпедо-БелАЗу» в 7 матчах кряду.

«Русенборг» – «Ерв»

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.83

  • В последних 3 матчах «Русенборга» забивают обе команды.

«Лиллестрем» – «Викинг»

⏰ 19:00

Ставка: П1 за 2.13

  • «Лиллестрем» одержал победу в 9 из последних 12 матчей.

«Волеренга» – «Кристиансунд»

⏰ 19:00

Ставка: Х2 за 2.61

  • «Волеренга» не выигрывает на протяжении 7 матчей.

«Расинг Авельянеда» – «Индепендьенте»

⏰ 21:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.24

  • В каждом из последних 4 матчей «Индепендьенте» было забито более 2 мячей. 

💥 Средний кэф – 2.49!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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