🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Мидлсбро» + Ничья в Египте. Средний кэф – 2.31!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.72 до 3.06!
«Витрия Гимараэш» – «Хайдук» Сплит
⏰ 19:00
Ставка: Первый тайм: П1 за 3.06
- «Витория» выиграла первый тайм в последних 4 домашних матчах.
«Аль-Мокавлун» – «Эль-Гуна»
⏰ 19:30
Ставка: Ничья за 2.91
- «Аль-Мокавлун» сыграл вничью в 8 из последних 13 домашних матчей.
«Смуха» – «Future»
⏰ 19:30
Ставка: ТМ (2,5) за 1.91
- В каждом из последних 6 матчей «Смухи» было забито 2 и менее мячей.
«Ковентри» – «Бристоль Сити»
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ: Да за 1.72
- В последних 3 матчах «Ковентри» забивают обе команды.
«Мидлсбро» – «Барнсли»
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ: Да за 1.95
- В последних 4 матчах «Мидлсбро» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.31!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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