Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.06!

⏰ 19:00

Ставка: Первый тайм: П1 за 3.06

«Витория» выиграла первый тайм в последних 4 домашних матчах.

⏰ 19:30

Ставка: Ничья за 2.91

«Аль-Мокавлун» сыграл вничью в 8 из последних 13 домашних матчей.

⏰ 19:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.91

В каждом из последних 6 матчей «Смухи» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.72

В последних 3 матчах «Ковентри» забивают обе команды.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.95

В последних 4 матчах «Мидлсбро» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.31!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!