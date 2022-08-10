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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Мидлсбро» + Ничья в Египте. Средний кэф – 2.31!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.06!

«Витрия Гимараэш» – «Хайдук» Сплит

⏰ 19:00

Ставка: Первый тайм: П1 за 3.06

  • «Витория» выиграла первый тайм в последних 4 домашних матчах.

«Аль-Мокавлун» – «Эль-Гуна»

⏰ 19:30

Ставка: Ничья за 2.91

  • «Аль-Мокавлун» сыграл вничью в 8 из последних 13 домашних матчей.

«Смуха» – «Future»

⏰ 19:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.91

  • В каждом из последних 6 матчей «Смухи» было забито 2 и менее мячей.

«Ковентри» – «Бристоль Сити»

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.72

  • В последних 3 матчах «Ковентри» забивают обе команды.

«Мидлсбро» – «Барнсли»

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.95

  • В последних 4 матчах «Мидлсбро» забивают обе команды. 

💥 Средний кэф – 2.31!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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