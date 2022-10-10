Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.56 до 2.63!

⏰ 19:00

Ставка: П1 за 1.56

«Лудогорец» победил в 7 из последних 10 матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.90

В последних 3 матчах «Сивасспора» забивают обе команды.

⏰ 22:00

Ставка: Второй тайм: П2 за 2.45

«Ноттингем Форест» проиграл второй тайм в последних 5 матчах.

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.63

В каждом из последних 4 матчей «Эльче» было забито более 2 мячей.

⏰ 22:15

Ставка: ТМ (2,5) за 1.65

В каждом из последних 4 выездных матчей «Фамаликан» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.03!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!