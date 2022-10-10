🔥 5 трендов на сегодня: победа «Лудогорца» + ТМ в Португалии. Средний кэф – 2.03!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.56 до 2.63!
«Лудогорец» – ЦСКА София
⏰ 19:00
Ставка: П1 за 1.56
- «Лудогорец» победил в 7 из последних 10 матчей.
«Истанбул» – «Сивасспор»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.90
- В последних 3 матчах «Сивасспора» забивают обе команды.
«Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»
⏰ 22:00
Ставка: Второй тайм: П2 за 2.45
- «Ноттингем Форест» проиграл второй тайм в последних 5 матчах.
«Эльче» – «Мальорка»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.63
- В каждом из последних 4 матчей «Эльче» было забито более 2 мячей.
«Арука» – «Фамаликан»
⏰ 22:15
Ставка: ТМ (2,5) за 1.65
- В каждом из последних 4 выездных матчей «Фамаликан» было забито 2 и менее мячей.
💥 Средний кэф – 2.03!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.