Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «Лудогорца» + ТМ в Португалии. Средний кэф – 2.03!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.56 до 2.63!

«Лудогорец» – ЦСКА София

⏰ 19:00

Ставка: П1 за 1.56

  • «Лудогорец» победил в 7 из последних 10 матчей.

«Истанбул» – «Сивасспор»

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.90

  • В последних 3 матчах «Сивасспора» забивают обе команды.

«Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»

⏰ 22:00

Ставка: Второй тайм: П2 за 2.45

  • «Ноттингем Форест» проиграл второй тайм в последних 5 матчах.

«Эльче» – «Мальорка»

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.63

  • В каждом из последних 4 матчей «Эльче» было забито более 2 мячей. 

«Арука» – «Фамаликан»

⏰ 22:15

Ставка: ТМ (2,5) за 1.65

  • В каждом из последних 4 выездных матчей «Фамаликан» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.03!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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